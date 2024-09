Mua thanh long nên chọn quả tròn hay quả dài để được thưởng thức những miếng thanh long ngọt, thơm? Thanh long là loại trái cây nhiệt đới chứa rất nhiều dinh dưỡng quý giá, đặc biệt là các vitamin C, B1, B2, B3 và các chất khoáng như sắt, canxi và phốt pho, giúp cơ thể tăng đề kháng, chống lại các gốc tự do. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn sử dụng thanh long để làm sinh tố, kem, bánh, salad. Mua thanh long nên chọn quả tròn hay quả dài? Chọn được quả thanh long ngọt ngon không phải là điều dễ dàng. Rất nhiều người dù mua thanh long thường xuyên nhưng vẫn gặp phải những quả chua và nhạt. Vậy mua thanh long nên chọn quả tròn hay quả dài và đâu là bí quyết chọn thanh long ngon? Mua thanh long nên chọn quả tròn hay quả dài? (Ảnh: Sohu) Thanh long có hai hình dạng chủ yếu là quả tròn và quả dài. Một số người thích quả thanh long dài vì trông bắt mắt, dễ bày biện, trang trí. Tuy nhiên, thanh long tròn thường ngọt và thơm ngon hơn. Quả thanh long căng mọng chứng tỏ nó đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng và đủ già, phần thịt rất dày, vỏ mỏng và có vị ngọt. Bí quyết chọn thanh long ngon Ngoài việc quan sát hình dáng thanh long xem quả tròn hay quả dài, bạn còn có thể chọn thanh long ngon ngọt, dày thịt bằng việc quan sát các yếu tố sau: Phần lá trên quả: Nếu lá có màu xanh, nhọn và dài thì có thể quả thanh long đó đã được hái quá sớm, độ chín chưa cao và hương vị đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Khi chọn thanh long, bạn cần xác định thật kỹ màu sắc, hình dáng của lá. Những quả thanh long có lá màu xanh ngả vàng, dáng lá hơi bầu thường chín và ngọt hơn. Nên chọn quả có phần lá màu xanh ngả vàng (Ảnh: Sohu) Lớp vảy trên vỏ: Vỏ của thanh long được bao phủ bởi các vảy, đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đánh giá chất lượng. Đầu tiên, cần xem xét kỹ hơn về hình dạng và khoảng cách của các vảy. Hầu hết các loại thanh long đều có vảy rộng hơn ở một bên và vảy hẹp hơn ở bên kia. Bên có vảy rộng hơn nhận được nhiều nắng, sẽ chín và ngọt hơn. Bí quyết chọn thanh long ngon: Khoảng cách vảy càng xa thì quả càng ngọt. (Ảnh: Sohu) Màu sắc: Khi chọn thanh long, chúng ta cần chú ý xem màu sắc của vảy có phù hợp với màu vỏ hay không. Những quả thanh long có vảy cùng màu với vỏ và độ dài vừa phải thường ngon ơn. Nếu vảy có màu sẫm hoặc rất khác so với vỏ thì có thể quả thanh long đó có vấn đề hoặc sẽ nhạt thịt. Tránh chọn các quả có màu nhạt, điều đó có nghĩa là nó chưa chín hẳn, vỏ sẽ dày và có vị hơi chua. Thanh long chín sẽ có màu hồng đậm. (Ảnh: Sohu) Cuống quả: Các vết cắt ở cuống phản ánh khoảng thời gian thanh long được thu hoạch. Nếu khu vực này khô và có màu đen hoặc vàng chứng tỏ nó được thu hoạch từ lâu, mất đi độ ẩm, giảm hương vị. Nên họn những quả thanh long có cuống tươi và màu sắc bình thường.

Nên chọn loại có cuống còn tươi. (Ảnh: Sohu) Theo VTC News