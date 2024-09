Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, ngập lụt nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (23/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 8h sáng nay có nơi trên 200mm như: TP Vinh (Nghệ An) 252.8mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212.2mm,…

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Vinh bị ngập trong nước sáng 23/9. Ảnh: Quốc Huy

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.