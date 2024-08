Mua ô tô cũ giá rẻ, tốn tiền không nhỏ sửa chữa để chạy được

Ham ô tô cũ giá rẻ đời sâu: Một tiền gà ba tiền thóc

Anh Nguyễn Đức Vinh (Long Biên, Hà Nội) kể với VietNamNet về qua trình mua và sử dụng ô tô cũ của mình tưởng đơn giản mà hóa ra gian nan chưa có hồi kết. Anh Vinh cho biết năm 2019 đã tìm mua chiếc xe đầu tiên là Toyota Vios 2006 số sàn với giá 170 triệu đồng bởi tài chính thời điểm đó anh chỉ có tầm 200 triệu đồng. "Tôi nghĩ mua xe cũ chỉ cần chọn người bán là thợ buôn xe, hơn nữa là thương hiệu nồi đồng cối đá Toyota là chắc ăn về chả cần sửa thêm gì", anh Vinh kể về lý do chọn chiếc xe khi đó đã 13 năm tuổi.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, anh Vinh đã có được bài học đầu tiên về lựa chọn vội vàng của mình. Chiếc xe có dấu hiệu bất thường với tiếng gõ lạ phía buồng máy, xe chuyển số không mượt. Anh Vinh mang xe đến gara để kiểm tra và cái kết cho chiếc xe "thợ" quảng cáo "xe mới lấy từ dân, keo chỉ còn zin, một chủ từ đầu" là phải bổ máy đại tu, cùng với thay một số bộ phận lên quan đến vận hành theo thời gian như bát bèo, thước lái, cao su chân máy, máy phát điện,... tốn thêm gần 50 triệu đồng nữa.

Chưa dừng lại tại đó, sau 2 năm sử dụng dù được chăm sóc đều đặn, lái "nắn nót", cẩn thận nhưng chiếc Vios của anh Vinh vẫn nằm đường vì xe hở gioăng mặt máy do két nước bị bục, mất thêm gần 2 triệu nữa để khắc phục. "Cứ 6 tháng lại đưa đi bảo dưỡng định kỳ, thợ phải vệ sinh các cụm chi tiết như kim phun, họng bướm ga, cục bù ga,... chưa kể phải chỉnh lại thông số hoạt động của động cơ do xe cũ chạy một thời gian sẽ sai lệch. Tính ra khá tốn kém mà lúc nào cũng lo nơm nớp xe bị nằm đường nếu đi xa", anh Vinh than vãn.