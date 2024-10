Mua nợ bia không thành, 2 thanh niên giết bà chủ tạp hoá

Hỏi mua nợ bia mà không được sự đồng ý, Đô và Ly giết bà chủ tạp hóa rồi cướp bia, đồ nhậu và 770 nghìn đồng tiền mặt. Chiều 3/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Pờ Bé Đô (SN 2007) và Lù Tơ Ly (SN 2010, ở huyện Mường Tè) về hành vi "Giết người, cướp tài sản". Cách đây hai ngày, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo về việc bà Vàng Mò B. (SN 1962, ở xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè) được gia đình đưa đến Trạm y tế xã trong tình trạng tử vong, trên thi thể ở vùng cổ, mặt nhiều dấu vết xây xước, bầm tím. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể bà B. có dấu vết của tác động ngoại lực gây suy hô hấp cấp (ngạt thở), trụy tuần hoàn dẫn đến tử vong, khám nghiệm hiện trường thấy dấu hiệu của việc lục lọi tìm tài sản. Pờ Bé Đô và Lù Tơ Ly tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC) Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nên tập trung lực lượng tích cực điều tra truy xét theo dấu vết nóng. Đến 12h30 ngày 1/10, cảnh sát xác định được 2 nghi phạm trên, đưa về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, hai tên này đã thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Theo đó, 21h ngày 30/9, Pờ Bé Đô và Lù Tơ Ly cùng 3 người khác tụ tập uống bia, đến 23h thì hết đồ uống. Một người trong nhóm đến quán tạp hóa của bà B. hỏi mua nợ bia nhưng bà B. không bán. Người này đến một quán khác mua được bia, mang về cho cả nhóm uống đến hơn 4h ngày 1/10. Lúc này, Đô tỏ ý muốn uống bia tiếp, nên đã bàn với Ly sang nhà bà B. tiếp tục hỏi mua nợ, nếu bà không bán sẽ bị đánh. Khu vực xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: CACC) Đến 5h ngày 1/10, Đô cùng Ly sang nhà bà B. mua bia nhưng bà B. vẫn quyết không bán nợ. Đô lao vào túm tóc kẹp cổ bà B. Thấy nạn nhân kêu cứu, Ly tiến tới bịt miệng nạn nhân. Khi nạn nhân bất tỉnh, hai tên này khiêng nạn nhân lên giường, lấy chăn đắp lên người để tạo hiện trường giả như một vụ đột tử. Đô và Ly còn lấy đi 2 két bia, 6 chai nước ngọt, 7 gói chân gà, 2 gói thuốc lào và 770 nghìn đồng. Sợ bị công an phát hiện, Ly ném 2 két bia xuống vực gần hiện trường, còn các tài sản khác, Đô ném xuống suối. Số tiền cướp được từ nạn nhân, Đô cầm về giấu tại nhà chị gái ở bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè. Vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ. Viên Minh