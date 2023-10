Mưa ngập đến nửa thân xe máy ở nhiều tuyến đường tại TPHCM

Mưa đến từ không khí lạnh hoạt động mạnh dần và tăng cường sâu xuống phía nam. Rãnh áp thấp hoạt động khá mạnh và có trục phổ biến ở khoảng 10-15 độ vĩ bắc (miền Trung và Nam). Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình trong nửa đầu tuần này, nửa cuối tuần yếu đi.

Số ngày mưa trong tháng 10 phổ biến từ 15-20 ngày. Trong cơn mưa dông, lốc, sét có cường độ mạnh có thể gây ra những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu và ngập cục bộ ở các đô thị lớn.

Nhiệt độ của tháng 10 cao hơn so với trung bình nhiều năm, bình quân phổ biến 27-28,5 độ C; cao nhất phổ biến 30-34 độ C; thấp nhất phổ biến 23-27 độ C.