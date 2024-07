Mùa mưa, nhiều người dân TPHCM khổ sở vì kiến ba khoang

Về dấu hiệu nhận biết kiến ba khoang đốt hoặc tiếp xúc với dịch tiết do kiến ba khoang tiết ra, bác sĩ Trường An cho biết, vùng da bị đốt xuất hiện cảm giác ngứa, nóng rát. Vết thương ban đầu nổi mảng màu đỏ, sau đó sưng, phồng rộp tạo thành nốt mủ.

Nếu không vệ sinh đúng cách, giữ gìn vệ sinh cẩn thận sẽ khiến mụn mủ chảy nước, lở loét. Vết đốt tổn thương nghiêm trọng hoặc để lại sẹo nếu không điều trị kịp thời. Đặc biệt, cảm giác đau rát, ngứa ngáy khó chịu, một số người có thể nổi hạch, sốt, đau đầu... Tuyệt đối người bệnh không được giết kiến dính vào trên da.

Về cách chăm sóc vết thương khi bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, bác sĩ Uyển Nhi cho biết: Điều đầu tiên người bệnh nên làm là rửa sạch vùng dịch do kiến ba khoang gây ra. Rửa nhẹ nhàng, không chà sát mạnh. Thứ hai, hạn chế cào gãi, chà sát, làm vỡ những mụn nước. Thứ ba, khi thấy những tình trạng da xuất hiện, nên đến khám tại bệnh viện hoặc các bác sĩ chuyên khoa để được uống thuốc và sử dụng thuốc bôi đặc hiệu nhằm làm giảm triệu chứng khó chịu do kiến ba khoang gây ra.

Đồng thời, điều trị đúng cách sẽ kiểm soát được bệnh tốt hơn, giảm tình trạng biến chứng do dịch kiến ba khoang gây ra.

Bác sĩ Uyển Nhi khuyến cáo mùa mưa là mùa hoạt động, sinh sản của kiến ba khoang. Vì vậy, ở những vùng cây cối nhiều, người dân có thể đặt lưới phòng chống côn trùng. Thứ hai, do tập tính thích ánh đèn, chúng ta nên giảm bớt ánh đèn trong nhà để hạn chế thu hút kiến ba khoang. Thứ ba, nên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đặc biệt là những nơi dễ ẩn náu của kiến như khe cửa, những vị trí ẩm thấp trong góc kẹt nhà. Thứ tư, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, hạn chế phơi áo quần vào ban đêm.