Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, mở rộng ra khắp miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp diễn tình trạng mưa lớn trên diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài hết ngày 28/9 với tổng lượng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm/đợt.

Cùng lúc, mưa dông duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình trong hôm nay. Lượng mưa trong 24 giờ tới dao động 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng 28/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Những giờ tới, nền nhiệt tại Hà Nội giảm nhẹ khi mưa dông xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 23-25 độ C, trời mát. Thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và mưa dông kéo dài cả ngày, có lúc mưa to đến rất to.

Tại Nam Bộ, mưa dông gia tăng vào chiều tối và đêm nay. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn với lượng 30-70mm, có nơi trên 100mm/đợt.