Mưa lớn suốt nhiều giờ, đường phố ở Hà Tĩnh ngập nặng

Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, lượng mưa giảm, mực nước trên nhiều tuyến đường bắt đầu rút dần.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ (từ 5 đến 11h ngày 21/7), các huyện đồng bằng và ven biển tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt trong 1 giờ (10h-11h), thành phố Hà Tĩnh ghi nhận mưa rất to, đo được tại Chi cục thủy lợi 41mm.

Những hình ảnh ghi nhận tại thành phố Hà Tĩnh: