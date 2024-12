Mưa lớn ở TPHCM gây ngập đường giờ tan tầm

Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm tại nhiều quận, huyện ở TPHCM khiến một số tuyến đường ngập sâu, người dân phải đẩy bộ xe vì chết máy. Khoảng 16h ngày 27/12, một cơn mưa lớn bất ngờ đã xảy ra trên diện rộng tại các quận, huyện của TPHCM. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các khu vực như quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, quận 11, quận 10,... mưa rơi khá nặng hạt. Cơn mưa kéo dài đến giờ cao điểm chiều đã khiến nhiều người mặc áo mưa gặp khó khăn khi di chuyển trên đường. Đường Tân Kỳ Tân Quý ngập trong mưa lớn (Ảnh: An Huy). Mưa lớn đã khiến đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) ngập sâu hơn 500m, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy, khiến nhiều người đi làm về vào giờ tan tầm phải dẫn bộ xe do chết máy. Chị Thu Thủy, 25 tuổi, ngụ tại quận 11, chia sẻ: "Khoảng một tuần trở lại đây, không khí TPHCM se lạnh vào buổi sáng và nắng nhẹ vào buổi trưa. Hôm nay trời đổ mưa lớn, không khí lạnh hơn vào buổi chiều". Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, TPHCM và Nam Bộ đang xảy ra đợt mưa trái mùa do không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống, trong khi rãnh xích đạo ở phía Nam nhích lên. Rãnh xích đạo mang đến những cơn mưa trái mùa vào những ngày cuối tháng 12. Một số nơi ở TPHCM chiều nay có lượng mưa trên 30mm (Ảnh: An Huy). Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Lúc hơn 16h, mây dông đã phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân và TP Thủ Đức. Ngoài ra, vùng mây đang phát triển mạnh ở Bình Dương, Đồng Nai, đang có xu hướng mở rộng về TPHCM. Trong 3 giờ tới, mây tiếp tục phát triển và gây mưa cho các quận huyện trên, sau đó lan ra các khu vực khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.