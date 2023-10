Mưa lớn ở miền Trung: 2 người chết, 12 người mắc kẹt trong nước xiết

Sáng 14-10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Liên Chiểu đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong mưa lụt.

Cảnh sát cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, có điểm sâu đến 2,2m

Cụ thể, vào 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng về việc có nhiều người mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).



Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu đã xuất xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Tại hiện trường, Ban chỉ huy cho tổ trinh sát hiện trường sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 0.8m, có điểm ngập sâu đến 2,2 m. Sau 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt đến nơi tránh trú an toàn.

Thông tin ban đầu, nhóm người mắc kẹt có đến 9 trẻ em tuổi từ 5-7 tuổi, 2 người già và 1 phụ nữ. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, mọi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, bảo đảm an toàn.

Công an TP Đà Nẵng huy động 100% quân số với 4000 cán bộ chiến sĩ túc trực để hỗ trợ người dân thoát khỏi các vùng nước ngập

Công an TP Đà Nẵng cho hay, để ứng phó tình hình mưa ngập, lực lượng đã huy động 100% quân số túc trực, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ di tản nhân dân đến nơi an toàn.

Trong đêm 13-10 và rạng sáng 14-10, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 CBCS đã triển khai hỗ trợ giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu tập trung tại địa bàn quận Liên Chiểu.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi, mất tích

Ngày 14-10, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nam sinh Thái Văn V. (13 tuổi, ngụ thôn 3, xã Cẩm Lĩnh) vào lúc gần 8 giờ sáng cùng ngày, dưới chân cầu Trung Lĩnh, thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Lĩnh, cách hiện trường chừng 400m.