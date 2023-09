Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ ở miền Trung

Tại tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 25-26/9, nhiều địa phương của tỉnh này có mưa to đến rất to.

Mưa lớn khiến nước sông, suối trên địa bàn , nhiều ngầm tràn ngập sâu và 22 thôn, bản bị chia cắt.

Đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị lở đá, tắc đường.