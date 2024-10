Mua hàng triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo, nữ đại gia bị phạt nặng

Một cá nhân bị phạt do mua hàng triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Sông Hồng, trở thành cổ đông lớn, nhưng không báo cáo đến UBCKNN. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thương Huyền do không công khai mua cổ phiếu theo đúng quy định. Trước đó, ngày 23/7/2023, bà Huyền không đăng ký chào mua hơn 7 triệu cổ phiếu SHG của Tổng CTCP Sông Hồng (tương đương hơn 70 tỷ đồng theo mệnh giá) lên UBCNNN, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% đến 25,96%. Đây là giao dịch số lượng cổ phiếu lớn và tỷ lệ nắm giữ tại doanh nghiệp trên 5%. Bà Huyền chính thức là cổ đông lớn của Sông Hồng. Do đó, bà Huyền bị phạt 125 triệu đồng. Đồng thời, bà Huyền bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, bà Huyền bị buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Về tình hình nhận sự của Sông Hồng, ngày 23/8, bà Trần Huyền Linh, có đơn xin từ nhiệm Chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 vì lý do cá nhân. Ngày 1/10, HĐQT đã bầu ông Phan Việt Anh, Tổng giám đốc, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; đồng thời bầu ông Trần Minh Quang, thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc thay cho ông Việt Anh. Theo kết quả kinh doanh bán niên 2024 vừa được soát xét, doanh thu của Sông Hồng đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (trên 37 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm 70 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 178 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu SHG đạt 1.900 đồng/cp.