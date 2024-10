Mùa giải Hoa hậu Hòa bình đầy bất ổn

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 được xem là mùa giải bất ổn nhất từ trước đến nay. Sau chung kết hôm 25/10, cuộc thi vẫn tiếp tục xảy ra ồn ào. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 diễn ra tối 25/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta. Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines, á hậu 2 thuộc về Myanmar, á hậu 3 thuộc về Pháp và á hậu 4 thuộc về Brazil. Đây được xem là kết quả hợp lý, được phần đông khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, đêm chung kết cuộc thi vẫn gây ra nhiều tranh cãi và lùm xùm. Ngay sau chung kết, người đẹp Myanmar tháo vương miện á hậu 2, bỏ về. Người đẹp US Virgin Island bị tố vi phạm hợp đồng, làm ảnh hưởng danh tiếng tổ chức tại quê nhà. Ngay từ đầu cuộc thi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã vướng phải nhiều tranh cãi. Đây được xem là mùa giải bất ổn nhất từ trước tới nay. Kết quả xứng đáng Bỏ qua nhiều tranh cãi, kết quả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 được lòng phần đông khán giả. Dù liên tục vướng ồn ào nhưng ông Nawat được nhận xét luôn chọn đúng hoa hậu. Màn lên ngôi của người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta được nhận xét thuyết phục, không một lời tranh cãi. Rachel Gupta năm nay 20 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu, diễn viên. Rachel sáng lập học viện và salon làm đẹp. Cô yêu động vật và là người ăn chay trường. Rachel từng dự thi Miss Super Talent of the World 2022 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu á hậu cũng được nhận định trao đúng người. Dàn người đẹp Philippines, Myanmar, Pháp, Brazil là những thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi cả về sắc vóc, kỹ năng. Top 10 và top 20 được nhận xét xứng đáng, không có nhiều bàn tán. Bên cạnh đó, việc đầu tư sân khấu, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp làm nên điểm nhấn hiếm hoi của mùa giải năm nay. Người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Không có giám khảo Kết quả cuối cùng được lựa chọn hoàn toàn bởi ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi mà không dựa theo ban giám khảo. Việc cuộc thi không sử dụng giám khảo cũng là tiền lệ chưa từng có ở các cuộc thi sắc đẹp. Trước đêm chung kết, ông Nawat trả lời truyền thông về việc này. Ông nói: "Tôi không tin vào họ. Họ chỉ làm thuê và chỉ nhìn thấy các cô gái qua đêm trình diễn, không theo sát thí sinh hàng ngày như tôi. Tất cả nhân viên MGI đều là giám khảo quan sát các sinh, họ sẽ cho tôi ý kiến và tôi sẽ chốt quyết định cuối cùng. Hoa hậu làm việc cho tổ chức nên tôi biết cần gì để tìm người phù hợp". Phát ngôn của ông Nawat gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người ủng hộ ông Nawat, cho rằng các giám khảo không thể đưa ra quyết định chính xác về kết quả cuối cùng. Các người đẹp giành ngôi á hậu 5 của cuộc thi. Mùa giải đầy bất ổn Ngay từ ngày đầu, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã gặp nhiều trục trặc. Đến tận khi khép lại đêm chung kết, cuộc thi vẫn gặp phải nhiều lùm xùm. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 dự định tổ chức ở Myanmar. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn, ông Nawat đã quyết định đổi địa điểm đăng cai sang Campuchia và Thái Lan. Trong quá trình tổ chức ở Campuchia, ông Nawat mâu thuẫn với ê-kíp Miss Grand Campuchia. Sau nhiều xung đột không thể hóa giải, ông Nawat bỏ về Thái Lan, tước quyền chủ nhà của Campuchia. Sau đó, phía Campuchia và ông Nawat đều tổ chức họp báo để đấu tố nhau khiến danh tiếng hai bên bị ảnh hưởng. Việc thay đổi địa điểm tổ chức đột ngột đã ảnh hưởng tới nhiều thí sinh, khiến một số người đẹp bỏ thi. Đại diện Costa Rica, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt bỏ thi. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 được xem là mùa giải bất ổn nhất từ trước đến nay. Người đẹp Ukraine - Kateryna Bilyk tuyên bố bỏ thi và viết tâm thư trên trang cá nhân tố ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình. Cô cho biết buộc phải rút lui khỏi cuộc thi Miss Grand International do cuộc thi đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của cô. Kateryna Bilyk còn tuyên bố sẵn sàng theo đuổi các hành động pháp lý để giải quyết vụ việc gây tranh cãi với ban tổ chức Miss Grand International. Đỉnh điểm của ồn ào là sự việc Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - tháo vương miện á hậu 2 của Thae Su Nyein và đưa cô ra về sau chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tối 25/10 để thể hiện sự phản đối kết quả cuộc thi. Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar cũng lên tiếng tố ông Nawat làm việc thiếu công bằng. Nghiêm trọng hơn, người này còn hé lộ ông Nawat yêu cầu 25.000 USD tiền mặt để trao đổi danh hiệu. Phía Myanmar cho rằng ông Nawat không công bằng và cuộc thi Miss Grand International không hòa bình, không ngăn chặn được chiến tranh. Soe Min Tun khẳng định cuộc thi Miss Grand International chỉ hướng tới các hoạt động kinh doanh. Hiện ông Nawat đã lên tiếng về những cáo buộc nghiêm trọng từ phía Myanmar. Nhưng nhiều người cho rằng dù ông Nawat lên tiếng giải thích thì danh tiếng cuộc thi của ông vẫn ngày càng đi xuống vì gắn liền với quá nhiều ồn ào.