Mùa đông kỳ diệu tại xứ Cảng Thơm

Trong không khí se lạnh của mùa đông đang đến gần, Hồng Kông (Trung Quốc) chiêu đãi hàng loạt lễ hội hấp dẫn cho du khách ghé thăm, từ màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục đến những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Tháng 12, Hồng Kông khoác lên mình tấm áo mới lộng lẫy với những tòa nhà cao tầng lung linh ánh đèn, những cây thông Noel khổng lồ rực rỡ sắc màu và không khí lễ hội tưng bừng tràn ngập khắp các con phố. Khoảng thời gian này, Hương Cảng sẽ đưa du khách đến một hành trình khám phá đầy thú vị. Thành phố Hồng Kông lung linh trong ánh đèn Giáng sinh. Lễ hội mùa đông WinterFest Lễ hội mùa đông WinterFest là một lễ hội lớn trong năm mang đậm không khí Giáng sinh, được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Hồng Kông. Từ nay đến hết ngày 01/1/2025, khu văn hóa Tây Cửu Long (WestK) sẽ biến thành một trung tâm sôi động với cây thông Noel cực kỳ hoành tráng tại trung tâm Chinatown. Khám phá Thị trấn Giáng sinh tại Khu văn hóa Tây Cửu Long (WestK). Đặc biệt, tiết mục trình diễn pháo hoa bằng máy bay không người lái "Winter Harbourfront Pyrotechnics" đầy sắc màu trên bầu trời hoàng hôn ở cảng Victoria hứa hẹn là một màn trình diễn mà du khách không nên bỏ lỡ. Màn trình diễn ánh sáng "Winter Harbourfront Pyrotechnics" đầy mãn nhãn. Ngoài ra, chợ Giáng sinh WestK cũng sẽ diễn ra tại công viên nghệ thuật WestK từ nay đến hết ngày 29/12/2024. Trong không gian thơ mộng và bãi cỏ xanh tươi của bến cảng, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đến từ nhiều nền ẩm thực trên thế giới và mua sắm những món quà Giáng sinh độc đáo. Công viên giải trí dành cho những phút giây của gia đình Dịp Giáng sinh này, các công viên giải trí lớn của Hồng Kông sẽ chào đón các gia đình với nhiều lễ hội đầy màu sắc. Bạn có thể đưa con trẻ đến thăm Disneyland Hồng Kông để hòa mình vào không gian lễ hội phủ đầy tuyết trắng của Nữ hoàng băng giá trong bộ phim Frozen; hoặc nếu muốn thưởng thức nghệ thuật, gia đình bạn có thể ghé qua lâu đài Castle of Magical Dreams để thưởng thức các khúc nhạc Giáng sinh và nhạc phim Disney kinh điển. Xứ sở băng giá Frozen nổi tiếng được tái hiện tại Disneyland Hồng Kông hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ trong dịp Giáng sinh năm nay. Riêng tại Ocean Park, công viên sẽ tổ chức các hoạt động để gia đình khám phá thế giới gấu trúc vô cùng đáng yêu như các điểm chụp ảnh theo chủ đề gấu trúc, màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp và các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Điểm hẹn hò lãng mạn giữa trời đông Từ ngày 18/12/2024 - 16/2/2025, những cặp đôi đang tìm kiếm địa điểm hẹn hò lý tưởng có thể ghé thăm lễ hội AIA Carnival với các gian hàng, trò chơi và những vòng đu quay mang hơi thở đặc trưng của lễ hội. Bên cạnh đó, nếu muốn thưởng thức những thước phim lãng mạn, bạn và người thương có thể đến với rạp chiếu phim ngoài trời The Grounds từ nay đến hết ngày 22/12/2024. Xem phim dưới bầu trời đầy sao tại rạp chiếu phim ngoài trời The Grounds. Nhưng nếu muốn tận hưởng không khí Giáng sinh theo cách nhẹ nhàng và nên thơ, các cặp đôi có thể ghé qua những con đường dọc theo trung tâm Harbour City và đại lộ Lee Tung, nơi lấp lánh ánh đèn và những món đồ trang trí bằng ánh sáng, cùng dạo bước và ngắm nhìn mùa đông kỳ diệu dưới ánh đèn rực rỡ. Đại lộ Lee Tung lung linh với chương trình trình diễn ánh sáng "Dazzling Christmas". Ăn gì, ở đâu trong đêm Giáng sinh Một Giáng sinh trọn vẹn sẽ không thể thiếu những món ăn mang không khí đặc trưng của lễ hội. Du khách có thể check-in khách sạn The Peninsula để thưởng thức tiệc trà chiều. Ngoài ra, các khách sạn khác như Regent, Rosewood và Four Seasons Hồng Kông cùng với nhiều nhà hàng khác cũng ra mắt các món ăn Giáng sinh mang đậm dấu ấn của mình để du khách thỏa sức khám phá. Tiệc trà tại khách sạn The Peninsula. Nếu muốn thưởng thức những ly cocktail Giáng sinh cùng bạn bè, du khách có thể ghé qua các quán bar nổi tiếng của Hồng Kông như The Aubrey ở khách sạn Mandarin Oriental, hoặc Bar Leone và COA để tận hưởng không khí lễ hội sôi động. Tưng bừng cùng hội bạn tại lễ hội âm nhạc Lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất Hồng Kông – Clockenflap sẽ trở lại Central Harbourfront từ ngày 29/11 - 01/12/2024, mang đến cho bạn và bạn bè cơ hội được sống hết mình trong không gian âm nhạc đỉnh cao. Hàng triệu khán giả hòa mình trong không khí sôi động của đêm nhạc Clockenflap. Danh sách trình diễn tại lễ hội năm nay lên đến gần một trăm buổi biểu diễn với nhiều nghệ sĩ quốc tế và trong thành phố. Đây là lễ hội đẳng cấp quốc tế có lượng người hâm mộ trải rộng khắp Hồng Kông và thế giới, với hệ thống đa sân khấu ngoài trời, các màn trình diễn ấn tượng và các gian hàng ẩm thực hấp dẫn.