Mưa diện rộng gây ngập ở TPHCM đến cuối tuần

Từ đầu tháng 7, Đài KTTV Nam Bộ dự báo TPHCM trong tháng có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày, do .

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 7, khu vực có mưa nhiều ở TPHCM gồm: quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức (phường Cát Lái và phường Trường Thọ).