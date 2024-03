Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Ngày 28/3, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Kích thước mỗi viên đá khoảng 0,5cm (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C, thấp hơn 2 độ C so với một ngày trước.