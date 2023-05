Mỗi khi đi chợ, chúng ta thường thấy nhiều cải thảo có màu trắng nhưng cũng có những cây cải thảo màu xanh. Vậy nên chọn cây xanh hay trắng? Các đặc điểm dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loại cải thảo phù hợp nhất.

Thời gian tăng trưởng

Cùng là cải thảo nhưng hai loại này có thời gian trưởng thành khác nhau. Cây cải thảo màu trắng thường được bán vào đầu mùa sớm hơn cải thảo màu xanh. So với cây cải thảo lá trắng thì cây cải thảo lá xanh sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để trưởng thành nên nó được bán muộn hơn.

Hàm lượng chất xơ khác nhau

Về hàm lượng chất xơ, cải thảo xanh đã được chỉ ra có hàm lượng cao hơn so với cây cải thảo trắng. Nên khi nấu, cải thảo trắng sẽ có xu hướng mềm, ngọt hơn còn cải thảo xanh thì có phần cứng do chất xơ bên trong cải. Tuy nhiên, do hàm lượng chất xơ cao nên cải thảo xanh rất tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu của cơ thể.



Mua cải thảo nên chọn thân trắng hay thân xanh?

Sự khác nhau về hương vị

Hai loại rau này tuy cùng là cải thảo nhưng lại có hương vị khác nhau. Mùi vị của cải thảo trắng và xanh khác nhau do hàm lượng nước của chúng khác biệt. Cải thảo trắng chứa nhiều nước hơn nhưng lại chứa một lượng nhỏ chất xơ thô nên có vị mềm hơn. Có rất nhiều cách để chế biến món cải thảo này như xào, trộn dấm, muối chua… Tóm lại là ăn vừa miệng hơn cả.