Mua 1 chỉ vàng cũng phải khai thông tin cá nhân, có nơi hẹn 10 ngày đến lấy

Chị Hòa (Hà Nội) cho biết, trong ngày 31/7 vừa qua, chị không thể mua được vàng do cửa hàng báo “đã hết hàng”. “Tôi cần mua hai chỉ vàng nhẫn để trả nợ nhưng đến Bảo Tín Minh Châu thì được thông báo hết vàng, trong khi chủ nợ yêu cầu phải trả đúng vàng mang thương hiệu này, giờ không biết tìm mua ở đâu”, chị Hòa nói.

Liên quan đến vấn đề kê khai thông tin khi mua vàng, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, hàng ngày, cơ quan này sẽ thu thập thông tin người mua - bán vàng miếng và chuyển cho công an nhằm phát hiện nghi vấn đầu cơ. Thông tin của người mua - bán vàng miếng được thu thập thông qua tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, do UBND TP.HCM vừa thành lập.

Theo đó, tổ công tác sẽ thu thập, phân tích thông tin tình hình mua - bán, cũng như thanh - kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất, mua bán trang sức.

Đại diện Công an TP.HCM làm tổ trưởng, phối hợp các cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng.

Tổ phó là đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp, chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an.