MU thắng đậm Everton: Khiêu vũ cùng Ruben Amorim

MU vượt qua Everton 4-0, chiến thắng đậm nhất ở Premier League sau hơn 3 năm, với dấu ấn rõ ràng của Ruben Amorim. Tiếp tục xoay vòng nhân sự Những tiếng hô của người hâm mộ MU không ngừng vang lên xuyên suốt trận đấu với Everton ở vòng 13 Premier League, mà nhân vật chính không ai khác ngoài tân HLV Ruben Amorim. Sau trận ra mắt hòa Ipswich Town (1-1) đầy thất vọng, cùng trận thắng Bodo Glimt không mấy dễ dàng tại Europa League (3-2), Ruben Amorim biết cách chinh phục người hâm mộ theo cách riêng của mình. MU thắng tưng bừng. Ảnh: EPA Giống như 2 trận trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa mang đến những bất ngờ về cách bố trí nhân sự đá chính. Ở Old Trafford, Joshua Zirkzee xuất phát trên hàng công, với Bruno Fernandes và Marcus Rashford hỗ trợ trong hệ thống 3-4-2-1. Khi vận hành là sự hoán đổi vai trò rất rõ ràng. Zirkzee giữ vị trí mũi nhọn, trong khi Rashford lệch bên phải. Mặc dù vậy, tiền đạo người Hà Lan thường lùi rất thấp để tham gia làm bóng. Bên cạnh đó, Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát ở Premier League sau gần 2 tháng vắng mặt vì các lý do khác nhau. Sự cơ động được MU thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ áo đỏ áp sát nhanh, tranh chấp với mục đích giành lại quyền kiểm soát bóng ngay trên phần sân đối phương. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 34 đến từ pha dàn xếp đá phạt góc gây bất ngờ cho Everton. Mặc dù có chút may mắn, khi trung vệ Branthwaite can thiệp làm cú sút của Rashford đổi hướng đánh bại Pickford, nhưng đó là sự hợp lý dựa theo thế trận mà hai đội thể hiện. Sau khi phá vỡ bế tắc, MU hoàn toàn làm chủ trận đấu với hai cánh dâng lên hợp lý, nhất là vai trò của Amad Diallo. Ruben Amorim mang đến nhiều điều thú vị. Ảnh: Imago Các CĐV MU không ngừng reo hò vì rất lâu rồi mới được chứng kiến bữa tiệc bóng đá sôi động như vậy. Tất cả đều tin bàn thắng tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian đối với Quỷ đỏ. Bùng nổ Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, áp lực mà MU tạo ra khiến Everton lúng túng. Amad đoạt bóng ngay trong chân Branthwaite, người như ngủ thiếp đi dưới thời tiết lạnh, Bruno Fernandes tiếp bóng kiến tạo và Zirkzee từ sau băng lên dứt điểm nhân đôi cách biệt. Zirkzee ghi bàn ngay với cú sút đầu tiên của anh trong trận. Hơn nữa, cho đến trước tình huống này, cầu thủ người Hà Lan có 100% đường chuyền chính xác, tạo ra 1 cơ hội nguy hiểm. Ruben Amorim trở thành HLV đầu tiên giúp MU ghi được ít nhất 2 bàn trong hiệp 1 ở lần đầu tham dự một trận đấu Premier League trên sân Old Trafford. Khi bóng lăn trở lại sau giờ nghỉ được vài giây, đội chủ nhà có bàn thứ 3. Đây là một tuyệt phẩm trong phản công, điều mà Quỷ đỏ không thể làm khi Erik ten Hag còn tại vị. Casemiro đánh đầu cản đường phát bóng dài của Pickford, Bruno đẩy nhẹ, Zirkzee xoay người chuyền mà không cần quan sát, Amad băng lên xâm nhập vòng cấm và kiến tạo cho Rashford dứt điểm một chạm ở góc hẹp. Amad là một chiến binh thực sự từ khi Ruben Amorim xuất hiện. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà góp công đầu trong bàn thứ 3 ở phút 64. Anh băng lên nhanh lấy bóng trong chân Tarkowski, trước khi kiến tạo vừa tầm để Zirkzee kết thúc bằng chân phải đánh bại Pickford. Zirkzee có trận đấu bùng nổ, là sự khác biệt giữa Ten Hag với Ruben Amorim. Ảnh: Imago Bruno Fernandes kiến tạo 2 bàn đầu, Amad chuyền quyết định 2 bàn sau. Rashford và Zirkzee chia nhau 4 bàn trong thế trận mà MU vượt trội hoàn toàn. Zirkzee là người ghi bàn đầu tiên cho MU ở Ngoại hạng Anh 2024/25 rồi im lặng cho đến nay. Trong lần thứ hai được Amorim sử dụng, lần đầu đá chính, cựu tiền đạo Bologna bùng nổ với 2 pha lập công. Ngoài ra, Zirkzee cũng là cầu thủ thứ 4 của MU ghi bàn sau 3 trận mà Amorim chỉ đạo. 3 trong số đó có từ 2 pha lập công trở lên (Rashford có 3 bàn, Ramus Hojlund 2, Garnacho 1). MU rất khác với Ruben Amorim, gắn kết và thay đổi triệt để. Dưới sự chứng kiến của 73.817 khán giả trên sân Old Trafford, Quỷ đỏ thắng đậm nhất ở Premier League kể từ tháng 8/2021, với kết quả 5-1 trước Leeds United. Những thay đổi mà Amorim thực hiện giúp MU tự tin để đối đầu với Arsenal giữa tuần này (3h15 ngày 5/12).