MTTQ công khai sao kê, nhiều người muối mặt xin lỗi vì trót khoe mẽ

Nhiều người đăng ảnh khoe ủng hộ đồng bào vùng lũ hàng trăm triệu đồng nhưng thực tế, con số đó chỉ dừng lại ở vài chục, vài trăm nghìn đồng. “Thổi phồng” số tiền ủng hộ Thông tin đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm lúc này là hơn 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai tại các tỉnh miền Bắc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) công bố chiều 12/9. Động thái này được cộng đồng ủng hộ nhiệt tình, cho thấy sự công khai, minh bạch của MTTQ VN. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy nhiều người phát hiện loạt cá nhân “thổi phồng” số tiền từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi. Trước đó, khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ vào số tài khoản của MTTQ VN, nhiều người đã chụp lại màn hình chuyển khoản và chia sẻ trên trang cá nhân. Hành động này được dân mạng tán dương. Tuy nhiên, khi bản sao kê được công khai, một vài trường hợp bị phát giác số tiền ủng hộ thực tế thấp hơn nhiều lần so với con số đã "khoe" trước đó. Hành động phông bạt, lừa dối này bị dân tình chỉ trích dữ dội. Nam TikToker khoe hình ảnh thông tin chuyển khoản ủng hộ bà con vùng bão lũ. Ảnh chụp màn hình Ngày 10/9, P.V.A. - chủ nhân kênh TikTok có 1,2 triệu lượt theo dõi - đăng ảnh chụp màn hình số tiền 20 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ với lời nhắn nhủ: “Mong mọi người sớm vượt qua và ổn định cuộc sống”. Sau khi có sao kê từ MTTQ VN, cộng đồng mạng nhanh chóng truy ra giao dịch của người này với các thông tin trùng khớp. Tuy nhiên, số tiền ủng hộ thực tế chỉ là 1 triệu đồng. Sự việc khiến người hâm mộ V.A. và người dùng mạng xã hội vô cùng bức xúc. Chàng trai này bị tố là “làm màu”, “phông bạt”, lợi dụng việc ủng hộ đồng bào vùng bão lũ để PR tên tuổi cá nhân. V.A. liên tục xin lỗi về hành động "phông bạt" của mình. Ảnh chụp màn hình Khi bị phát hiện, V.A. đã nhắn tin cho trang fanpage của MTTQ VN bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về việc làm sai của mình. “Ngày 10/9/2024, em có chuyển số tiền 1 triệu đồng vào tài khoản cứu trợ của MTTQ VN. Tuy nhiên, vì sự thiếu suy nghĩ, kém cỏi của bản thân, em đã chỉnh sửa để chia sẻ lên mạng xã hội với số dư sai lệch. Hành động này của em là đáng lên án và sai trái. Em muốn gửi một lời xin lỗi đến MTTQ VN vì đã gây ảnh hưởng đến những người hết mình vì đất nước”, V.A. viết. Nam TikToker khẳng định, sẽ sẵn sàng chịu phạt về sai phạm của mình. Ngoài ra, nam TikToker đã gửi một khoản hỗ trợ nhỏ đến bà con gặp khó khăn sau bão để chuộc lỗi. Cách đây vài giờ đồng hồ, trên fanpage có hơn 250.000 lượt theo dõi, V.A. tiếp tục đăng video xin lỗi. Trong video hơn 3 phút, V.A. khẳng định sự việc bản thân “phông bạt” khoản tiền ủng hộ bà con vùng lũ là có thật. Nam TikToker chia sẻ lại sự việc: “Sáng 10/9, team mình dự định chuyển khoản số tiền ủng hộ là 20 triệu đồng. Mình nhờ một người khác trong nhóm, một người mình rất tin tưởng chuyển khoản. Sau đó, bạn ấy đưa cho mình xem và hỏi có che không. Mình vì muốn làm màu nên nói 'che hững hờ' rồi ung dung đăng lên mạng. Mình không có thói quen kiểm tra tài khoản. Khi đọc được các bình luận, mình vẫn ung dung trả lời rằng đã chuyển đúng số tiền đó. Nhưng khi gọi điện cho người bạn kia xác nhận thì mình xấu hổ xóa bình luận”. Sau tất cả, nam TikToker vẫn khẳng định lỗi sai thuộc về mình và sẽ cố gắng chuộc lỗi trong thời gian tới. Một thanh niên khác cũng bị dân mạng tố giác làm màu khi chuyển tiền ủng hộ bà con vùng vũ. Ảnh chụp màn hình Một trường hợp khác cũng bị tố giác chuyện “thổi phồng” số tiền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai là T.D.A. – một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư điện tử. D.A. lên Facebook đăng lời kêu gọi bạn bè chung tay ủng hộ người dân vùng bão lũ, sạt lở, đính kèm bức ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho MTTQ VN số tiền 100 triệu đồng. Anh nhắn nhủ: “Cho đi là con mãi”. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra thông tin chuyển khoản của D.A. trong hơn 12.000 trang sao kê và phát hiện số tiền ủng hộ thực tế chỉ có 10 nghìn đồng. Bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hành động gian dối, làm màu, người này đã khóa trang cá nhân. “Đã là ủng hộ thì 1.000 đồng cũng quý” Đó là quan điểm của chị Thành Lương (Hà Nội) về câu chuyện “phông bạt” tiền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai gây xôn xao mới đây. Theo chị, việc thiện xuất phát từ tâm, không quan trọng ít hay nhiều nhưng nên thành thật. Hành động làm màu, phông bạt đặc biệt là ăn chặn tiền từ thiện đáng bị lên án. Dân mạng bức xúc trước hành động lợi dụng chuyện ủng hộ bà con vùng bão lũ để đánh bóng tên tuổi bản thân Thương đồng bào gồng mình chống bão lũ, Thủy Tiên (giáo viên Tiếng Anh tại TPHCM) cũng chuyển đến MTTQ VN một khoản tiền ủng hộ. Chị nhắn nhủ: “Một ít tấm lòng gửi đến miền Bắc. Đã làm từ thiện thì không bao giờ là đủ, sức mình nhỏ bé chỉ mong gieo duyên lành và gửi gắm tình cảm đến đúng người gặp nạn. Rất mong MTTQ VN sẽ thay mặt người dân phương xa kịp thời cứu trợ đồng bào đang bị mắc kẹt trong cơn lũ sau bão”. Với Thủy Tiên, những chuyện lùm xùm quanh việc làm màu, "phông bạt" số tiền ủng hộ rất tiêu cực. Chị cho rằng làm từ thiện thì không biết bao nhiêu là đủ, không có con số nào quá ít cũng không có con số nào quá nhiều. Chỉ cần xuất phát từ tâm, việc thiện sẽ lan tỏa giá trị tích cực. “Bản thân mình thương đồng bào nên chỉ góp được chút ít tiền cá nhân, chứ không huy động từ ai. Chỉ mong bà con sớm vượt qua được thiên tai, an ổn cuộc sống”, Thủy Tiên nói. Theo Thúy Huyền (TPHCM), việc mọi người chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chuyển khoản ủng hộ bà con vùng bão lũ là một điều hay, góp phần lan tỏa hành động tốt đẹp, đồng thời kêu gọi nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tuy nhiên, một số người lợi dụng việc ủng hộ bà con để làm màu, đánh bóng tên tuổi bản thân là không nên. “Điều đó cho thấy họ quá xem trọng hình ảnh bản thân mà không hiểu rõ giá trị của việc ủng hộ. Sau đợt công khai sao kê các khoản tiền ủng hộ của MTTQ VN, mình tin nhiều người sẽ nhận được bài học lớn về sự chân thành, hiểu rõ việc mình đang làm và sống trung thực hơn”. Thúy Huyền đã chuyển đến MTTQ VN một khoản tiền, mong góp một phần công sức của mình đến với đồng bào vùng lũ.