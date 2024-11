Motorhome giá gần 1,4 triệu USD, bên trong tiện nghi như căn hộ hạng sang

Nhà di động (motorhome) với tên gọi "Big Boy 1200" có phòng khách lớn tới hơn 30m2 với đầy đủ tiện nghi như tivi, sofa, bếp, phòng ngủ trang bị giường đôi và tủ quần áo,... Giá bán của chiếc xe không hề rẻ, lên tới gần 1,4 triệu USD. Big Boy 1200 là sản phẩm motorhome mới và đáng chú ý nhất đến từ Brabus - hãng chuyên độ các dòng xe Mercedes. Ngôi nhà di động này dài 12 mét, nặng tới 26 tấn, cải tạo trên chiếc xe tải Mercedes Actros nguyên bản và đã được chuyên gia STX Motorhomes của Bỉ thực hiện trong nhiều tháng. Là một chiếc xe Mercedes gắn mác Brabus, Big Boy 1200 có sức mạnh đáng kinh ngạc được cung cấp bởi động cơ diesel 6 xi-lanh dung tích 12.8 lít tăng áp, sản sinh công suất 523 mã lực. Tuy vậy, chiếc motorhome này bị giới hạn tốc độ tối đa chỉ 56 dặm/giờ (90 km/h). Được trang bị nhiều tính năng sang trọng, nhà di động này bao gồm không gian sinh hoạt rộng 30 m2, tương đương với một căn hộ nhỏ. Điều này có được bằng cách sử dụng 4 mô-đun điện trượt ra giúp mở rộng phòng ngủ và không gian sinh hoạt khi xe đỗ. Phòng khách có hai chiếc ghế sofa da màu xám được trang trí bằng họa tiết chần bông đặc trưng của Brabus, cùng với đó là chiếc tivi kích thước 43 inch có thể gập gọn khi cần thiết. Các chi tiết khác tại phòng khách bao gồm thảm Sahari, gỗ đen và lớp hoàn thiện bằng Alcantara. Phòng ngủ chính có một giường đôi, một tủ quần áo lớn và một bàn làm việc. Ngoài ra, phòng ngủ cũng có một chiếc tivi cỡ lớn để giải trí và một chiếc giường đơn có thể hạ xuống buồng lái để có thêm không gian ngủ. Không gian bếp với đầy đủ bếp từ, lò nướng, máy rửa chén, tủ lạnh và thậm chí cả tủ lạnh đựng rượu và máy pha cà phê. Một khu vực ăn uống nhỏ cũng được bố trí phù hợp với 4 người ăn. Big Boy 1200 thậm chí còn có một phòng tắm sang trọng theo phong cách spa, được thiết kế đẹp mắt với những bức tường đá tự nhiên, một nhà vệ sinh, vòi sen rừng nhiệt đới, thanh treo khăn sưởi ấm và khu vực trang điểm riêng biệt. Bên cạnh sự tinh tế, Big Boy 1200 đi kèm với nhiều cải tiến công nghệ, bao gồm sàn có sưởi, với lò sưởi ban đêm và điều hòa không khí tự động được cung cấp năng lượng bởi 8 tấm pin mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng trên xe. Hành khách cũng có thể kết nối internet ngay cả ở những vùng xa xôi nhờ liên kết internet vệ tinh qua Starlink. Big Boy 1200 thậm chí còn tự hào có hệ thống an ninh tốt nhất với hệ thống giám sát 360 độ, trong khi việc vào xe yêu cầu mật mã hoặc vân tay. Tất nhiên với sự sang trọng như một căn hộ hạng sang của mình, Big Boy 1200 có giá khởi điểm ở mức siêu khủng là 1.260.504 euro, tương đương 1,4 triệu USD (34,5 tỷ đồng). Brabus tuyên bố rằng chiếc xe này sẽ chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng và đến các thị trường được chấp thuận do kích thước lớn của nó. Theo The Sun Tin bài cộng tác xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!