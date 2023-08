Một số thuốc có thể gây lú lẫn ở người cao tuổi

Các lựa chọn tốt hơn: Tập thể dục và các phương pháp điều trị hỗ trợ thay cho thuốc giãn cơ. Trao đổi với bác sĩ về các lựa chọn thay thế có thể an toàn hơn cho bạn.

Thuốc giãn cơ có thể khó dung nạp đối với người lớn tuổi do tác dụng phụ của thuốc. Đặc biệt, thuốc có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, tăng nguy cơ bị té ngã. Các thuốc này cũng có thể gây táo bón và các vấn đề về tiểu tiện.

Các BZD khác cũng được phê duyệt để sử dụng chống co giật và lo lắng như: Alprazolam, lorazepam và clonazepam. Trong trường hợp này, lợi ích có thể lớn hơn rủi ro của việc điều trị.

Thuốc chống co thắt

Co thắt trong đường tiêu hóa có thể gây đau. Đôi khi, cần phải dùng tới thuốc chống co thắt, như dicyclomine và hyoscymine... Nhưng những loại thuốc này có thể không hoạt động tốt ở người lớn tuổi. Chúng cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như lú lẫn, khô miệng và táo bón. Đó là lý do tại sao chúng thường tránh dùng ở đối tượng này.

Lựa chọn tốt hơn: Nếu bạn bị đau bụng do co thắt, tốt nhất nên đi khám để có được phương pháp điều trị tối ưu hơn.

Một số loại thuốc chống loạn thần

Thuốc chống loạn thần được sử dụng cho các tình trạng sức khỏe tâm thần như tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực... Các thuốc này có thể bao gồm: Aripiprazole, quetiapine, risperidone... Quetiapine đôi khi cũng được kê đơn ngoài hướng dẫn cho giấc ngủ ở người lớn tuổi.

Thuốc chống loạn thần có thể gây ra một số tác dụng phụ đáng lo ngại ở người lớn tuổi như lú lẫn (nhầm lẫn), chóng mặt và huyết áp thấp. Các chuyển động cơ thể không kiểm soát được và các vấn đề về tiểu tiện cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được sử dụng thận trọng cho một số mục đích sử dụng nhất định.

Những loại thuốc này cũng đã được sử dụng điều trị các vấn đề về hành vi ở người lớn tuổi mắc chứng mất trí nhớ. Nhưng, điều này đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ tử vong và đột quỵ. FDA đã đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhất để tránh sử dụng chúng cho người lớn tuổi.

Lựa chọn tốt hơn: Thuốc chống loạn thần có thể thích hợp cho bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Các phương pháp điều trị không dùng thuốc cho các vấn đề về hành vi liên quan đến chứng mất trí nên được thử trước khi cân nhắc dùng thuốc chống loạn thần.