Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 8/1. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VCB Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB), giá mục tiêu 115.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: MBS dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2025 sẽ tăng 13% so với năm 2024, được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế và nhu cầu tín dụng cá nhân dự kiến phục hồi trong nửa cuối năm. Ngoài ra, nhóm phân tích dự kiến tín dụng tiêu dùng sẽ cải thiện vào năm 2025 so với mức cơ sở thấp của năm 2024. Biên lãi ròng (NIM) dự kiến sẽ tăng 11 điểm cơ bản so với năm 2024 lên 3,2%, được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất ròng cao hơn do khả năng chuyển chi phí lãi vay trong bối cảnh nhu cầu bán lẻ phục hồi. Nhóm phân tích dự báo lợi nhuận ròng sẽ tăng 4,9% và 11,6% trong giai đoạn 2024-2025. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/1 (Ảnh minh họa: KT) Bên cạnh đó, VCB đang được giao dịch ở mức 2,1x, thấp hơn 27% so với mức trung bình P/B ( chỉ số so sánh giữa giá trị thực tế và giá trị ghi sổ của một cổ phiếu) 1 năm là 2,9x. MBS cho rằng, VCB vẫn là lựa chọn đáng tin cậy với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 11% so với cùng kỳ năm trước trong 2025 và chất lượng tài sản hàng đầu với mức đệm dự phòng lớn nhất trong nhóm ngân hàng. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), giá mục tiêu 22.200 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Trong kịch bản cơ sở năm 2025, VDSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DXG đạt 2.068 tỷ đồng (-57% so với cùng kỳ) và 205 tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ), chủ yếu đến từ bàn giao các sản phẩm tại dự án Gem Sky World (30% căn còn lại trong tổng số 2.300 căn thấp tầng đã bán) và doanh thu từ hoạt động môi giới (ước tính doanh thu đạt 460 tỷ đồng, +10% so với cùng kỳ). Dự án Đất Xanh Homes Riverside dự kiến cũng đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng năm 2025 khi đã được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 10/2024 và dự kiến tái khởi động trong nửa đầu năm 2025. Dự án bao gồm 3.175 căn hộ thuộc 12 tòa nhà và giá trị bán hàng từ dự án này ước đạt khoảng 7.907 tỷ đồng, dựa trên giả định giá bán trung bình 85 triệu đồng/m². Một số dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể triển khai từ năm 2025 trở về sau, như: DXH Parkview (Bình Dương, 6.900 sản phẩm), Opal City View (Bình Dương, 1.583 sản phẩm), Opal Luxury (Bình Dương, 3.400 sản phẩm), DXH Park City (Bình Dương, 6.900 sản phẩm).