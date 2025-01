Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/1. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEX Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua, khi giá cổ phiếu của GEX đã giảm 13% trong 3 tháng qua. Việc giảm giá mục tiêu là do mức chiết khấu tập đoàn đa ngành tăng, ở mức 30% (so với 15% như trước đây), dù diễn biến này đã lấn át mức tăng 9% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) trong giai đoạn 2025-2029 của VCSC (thay đổi lần lượt +10%/+7%/+7%/+10%/+11%). Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS trung bình 5 năm tăng chủ yếu là nhờ dự báo lợi nhuận của GEE tăng 18% (do tăng trưởng doanh thu cao hơn cũng như biên lợi nhuận gộp cao hơn dựa trên KQKD 9 tháng đầu năm) và mức tăng 1% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS của VGC. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/1 (Ảnh minh họa: KT) VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2025 sẽ giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, xuống 735 tỷ đồng, do không ghi nhận 1.100 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn so với năm 2024. Tuy nhiên, VCSC dự báo lợi nhuận cốt lõi sẽ tăng gấp đôi, đạt 1.100 tỷ đồng, nhờ: doanh thu thiết bị điện tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước dù năm 2024 đạt mức cơ sở cao, doanh thu BĐS KCN tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước (do đóng góp từ KCN Thuận Thành), chi phí lãi vay giảm. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu IDC Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá khả quan về triển vọng trung hạn của cổ phiếu của Tổng công ty IDICO (IDC). BVSC nhận thấy tiềm năng của IDC nằm ở quỹ đất khu công nghiệp thương phẩm sẵn sàng kinh doanh lớn, với các vị trí thuận lợi với nhu cầu từ khách hàng cao. Điều này sẽ mang đến dòng tiền rất lớn cho IDC. Nguồn tiền này sẽ là động lực để IDC đảm bảo cho sự phát triển dài hạn hơn thông qua: mở rộng quỹ đất; M&A dự án… Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/1 (Ảnh minh họa: KT) Mặc dù vậy, giá cổ phiếu IDC có sự gia tăng nhanh đáng kể và phản ánh phần nhiều các triển vọng. Điều này làm cho mức dư địa với giá hợp lý không còn nhiều. BVSC cho rằng, tiến độ nhanh hơn trong công tác đền bù các quỹ đất mới cần được theo dõi vì có thể mang đến các động lực trong việc tái định giá với IDC. Ngắn hạn, triển vọng lợi nhuận dự báo đi ngang do nền cao của 2024, cũng như những bất định trong chiến tranh thương mại trong 2025 sẽ chưa hỗ trợ cho giá cổ phiếu IDC. Với giá mục tiêu theo các phương pháp định giá SoTP và phương pháp so sánh PB, BVSC khuyến nghị trung lập với IDC với mức giá là 62.527 đồng/cổ phiếu.