Khuyến nghị khả quan ​​​​​đối với cổ phiếu FPT

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị khả quan ​​​​​đối với cổ phiếu Công ty cổ phần FPT (FPT), với giá mục tiêu 174.321 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Mảng công nghệ thông tin toàn cầu là động lực tăng trưởng chính: Mảng công nghệ thông tin toàn cầu có triển vọng đạt mức tăng trưởng 30%/năm trong giai đoạn 2025-2027 nhờ: Tăng cường ứng dụng AI và xu hướng dịch chuyển lưu trữ dữ liệu trên nền tảng Cloud, nhu cầu đầu tư vào công nghệ thông tin mạnh mẽ cùng với xu hướng chuyển dịch khỏi các nhà cung cấp Trung Quốc đến từ Nhật Bản và gia tăng doanh thu tại thị trường Mỹ; trong đó, FPT Software vừa ký kết hợp đồng trị giá 225 triệu USD với một khách hàng Mỹ), doanh thu ký mới duy trì tăng trưởng tích cực.

Việc hợp tác toàn diện với NVIDIA để thúc đẩy phát triển mảng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây trên toàn cầu được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng doanh thu dài hạn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/2 (Ảnh minh họa: KT)

Mảng viễn thông - nền tảng vững chắc. Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu doanh thu mảng viễn thông, mảng trung tâm dữ liệu sở hữu động lực lớn và biên lợi nhuận cao. Trung tâm dữ liệu mới tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2025 với công suất 3.600 racks (gấp đôi công suất hiện tại).

Trong dài hạn, mảng viễn thông được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức tăng trưởng 2 chữ số đến từ mảng FPT Play với xu hướng phát triển của truyền hình internet. Mảng giáo dục nhiều tiềm năng tăng trưởng với doanh thu ước tính hàng năm có thể đạt 30%/năm đến từ các động lực: Mô hình đào tạo độc đáo thông qua các chương trình chuyên môn về công nghệ và chất bán dẫn tại các cấp thuộc hệ K-12, đầu ra đảm bảo, mở rộng quy mô giáo dục K-12 ở các tỉnh/thành phố.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị khả quan ​​​​​cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mục tiêu 113.200 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: PNJ công bố doanh thu thuần quý IV/2024 đạt 8.581 tỷ đồng (-12,1% so với cùng kỳ), chủ yếu do mảng vàng 24K giảm và lợi nhuận sau thuế (LNST) 733 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ). Lũy kế năm 2024, doanh thu thuần đạt 37.823 tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2.115 tỷ đồng (+7,3% so với cùng kỳ). Mảng bán lẻ duy trì đà phục hồi trong hầu hết năm 2024, đóng góp lớn nhất vào doanh thu công ty với tỷ lệ 58,3% với xu hướng phục hồi so với cùng kỳ được ghi nhận trong hầu hết các tháng, nhờ tăng trưởng cả doanh thu trên từng cửa hàng và số lượng cửa hàng.

Doanh thu bán sỉ có xu hướng tương tự với tăng trưởng 34,6% so với cùng kỳ sau khi trải qua năm 2023 ảm đạm, đóng góp 10% vào doanh thu chung trong năm 2024. Doanh thu kinh doanh vàng 24K giảm 57,8% so với cùng kỳ trong quý IV do các biện pháp hạ nhiệt thị trường của Chính phủ và các yêu cầu về hoạt động kinh doanh vàng được thắt chặt hơn. Dù vậy, doanh thu năm 2024 vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ nhờ giá vàng trong nước và nhu cầu tăng vọt trong nửa cuối năm.

ACBS duy trì kỳ vọng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh công ty trong năm 2025 với dự phóng doanh thu thuần và LNST là 34.301 tỷ đồng (-9,3% so với cùng kỳ) và 2.351 tỷ đồng (+15,4% so với cùng kỳ).