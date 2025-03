Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/3

Cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HSX). Theo đó, VCSC đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu CTI với định giá hợp lý 25.183 đồng/cổ phiếu.

VCSC đánh giá CTI sẽ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công tại Đồng Nai. Trong năm 2025, mảng xây lắp và bán đá thành phẩm của CTI kì vọng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa

Về dài hạn, chúng tôi đánh giá tiềm năng tăng trưởng của CTI sẽ nhận được động lực lớn khi: Nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách tại dự án BOT, (2) Đưa vào kinh doanh các dự án bất động sản trọng điểm.

Ngành ngân hàng với kỳ vọng tăng trưởng cao

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) năm 2025 đạt 16% của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các ngân hàng đều đặt mục tiêu TTTD trên 15%, kế hoạch TTTD năm 2025 cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2024 chủ yếu ở nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc: VCB (+16.278% so với 2024), MBB (+26% so với 2024), HDB (+20-25% so với năm 2024), VPB (+20-25% so với 2024).

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, kế hoạch TTTD năm 2025 đạt mức 15-16%, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 5%-10%. Đối với khối NHTM cổ phần, một số ngân hàng đặt mức tăng trưởng tín dụng cao bao gồm MBB (26%), HDB (+25-26%), VPB (20-25%), VIB (+21.9%), TCB (+20%).

TTTD toàn ngành khả quan hơn cùng kỳ, dự báo đạt khoảng 1-2% (cùng kỳ 0.26%) khi đến ngày 12/3/2025, tín dụng đã tăng 1.24%, Quý 1 năm 2025 dự báo sẽ đi ngang so với Quý 4 năm 2024, thấp hơn so với cả năm 2024 do các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm đạt được mức TTTD kế hoạch mới (17-18%). Tín dụng bứt tốc từ đầu năm giúp bức tranh lợi nhuận ngân hàng khả quan.