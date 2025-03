Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/3

Khuyến nghị trung lập với cổ phiếu VHC

Công ty CP Vĩnh Hoàn - VHC (HOSE) có khuyến nghị trung lập với mức giá mục tiêu là 61.454 đồng/cp, tương ứng P/E 10,3x trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cá tra sang các thị trường phương Tây chưa sôi nổi và thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC đạt lần lượt là 12.535 tỷ VND (tăng 25% yoy) và 1.311 tỷ VND (tăng 35% yoy). Trong đó, đóng góp nhiều nhất là sản phẩm cá tra với DTT đạt 6.949 tỷ VND (tăng 26% yoy).

VHC đưa ra mức giá khuyến nghị cho cổ phiếu VHC là 61.454 đồng/cp

Nguyên nhân là do năm 2024 vừa qua nhu cầu nhập khẩu cá tra của thị trường Mỹ lớn đồng thời sức cạnh tranh của sản phẩm cá tra được cải thiện đáng kể khi cá minh thái bị cấm xuất khẩu ở Mỹ, khiến doanh thu xuất khẩu sang Mỹ của VHC tăng trưởng 33% yoy. Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi giảm khoảng 17% yoy giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng tốt.

VHC dự báo doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu cá tra năm 2025 sẽ đạt lần lượt là 8.972 tỷ VND (tăng 0,3% yoy) và 1.256 tỷ VND (giảm 12% yoy), do ảnh hưởng của chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VHC sẽ đạt 1.334 tỷ VND (tăng 8% yoy). Do xuất khẩu sang thị trường Mỹ có nhiều tín hiệu tích cực. VHC đưa ra mức giá khuyến nghị cho cổ phiếu VHC là 61.454 đồng/cp, tương đương với P/E mục tiêu đạt 10,3x dựa trên 2 phương pháp chiết khấu FCFF và so sánh P/B với tỷ trọng 80/20.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NKG

Công ty CP Thép Nam Kim (Mã NKG: HOSE) kỳ vọng giá thép mạ nội địa có thể phục hồi kể từ quý II/2025 nhờ nhu cầu tích cực tác động của thuế chống bán phá giá. Thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ giúp thu hẹp giữa giá thép Việt nam và Trung Quốc, từ đó NKG có thể gia tăng thị phần lên mức 19% trong năm 2025 (từ khoảng 17% năm 2024).

P/B của NKG trong giai đoạn tăng trưởng của 2 chu kỳ

NKG dự báo lợi nhuận ròng trong cả năm 2025 - 2026 có thể tăng 50%/31% svck do tăng sản lượng thị trường nội địa và cải thiện biên LNG. Mức định giá PB của DN đang ở mức 0.9 (thấp hơn mức 1.05 của DN trong những giai đoạn tăng trưởng của chu kì. NKG áp dụng 2 phương pháp định giá FCFF và P/B với NKG và đưa ra giá trị hợp lý là 19,700 đồng/cp (giảm 9% so với giá mục tiêu trước đó).

NKG giảm giá mục tiêu khi xem xét giảm mức định giá PB về mức 1.05 (so với 1.15) cả năm 2025 do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn hơn và chu kì ngành phục hồi chậm hơn, yếu tố khiến NKG điều chỉnh dự báo LN ròng 2025 giảm 28% so với dự phóng cũ mặc dù vẫn đạt mức tăng 50% svck.

NKG đưa ra P/B mục tiêu ở mức 1.05 để định giá NKG dựa trên trung bình P/B của doanh nghiệp trong giai đoạn hồi phục của ngành thép trong 2 chu kỳ gần đây. Vì thế, trong bối cảnh ngành thép hồi phục, định giá này phù hợp với doanh nghiệp trong giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển.