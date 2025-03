Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IDC

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với Tổng Công ty IDICO (IDC) nhưng giảm 1,3% giá mục tiêu xuống còn 70.600 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do VCSC giảm 2% dự báo dòng tiền từ mảng KCN trong giai đoạn 2025-28, một phần được bù đắp bởi lượng tiền mặt ròng cao hơn vào cuối năm 2024.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC giảm nhẹ 3%/2% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2025/2026, chủ yếu do doanh số bán hàng/bàn giao của mảng khu đô thị (KĐT) thấp hơn dự kiến, do lượng backlog chưa ghi nhận thấp hơn kỳ vọng tại KĐT Bắc Châu Giang vào cuối năm 2024.

Đối với năm 2025, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.100 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá bán trung bình (ASP) và lượng bàn giao đất KCN cao hơn so với cùng kỳ, trong khi VCSC dự báo doanh thu từ mảng bất động sản nhà ở sẽ giảm so với cùng kỳ.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu SIP

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) đạt lần lượt 7.804/1.278 tỷ đồng (tăng 17%/tăng 27% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu cung cấp điện, nước đạt 6.548 tỷ đồng (tăng 15%); diện tích đất KCN bàn giao tăng mạnh lên 74ha (tăng 251%), nhưng doanh thu chỉ tăng nhẹ 4%, đạt 389 tỷ đồng, do SIP ghi nhận theo phương pháp phân bổ.

Trong quý I/2025, KCN Phước Đông bàn giao 15,5ha với Hailide và Beauty, đồng thời ký MOU (50ha) với Global Hantex, đây đều là các doanh nghiệp ngành dệt may, cho thấy KCN Phước Đông đang phát huy tốt lợi thế về nguồn nước dồi dào và giá cạnh tranh để đón đầu làn sóng FDI ngành dệt may dịch chuyển sang Việt Nam.

Dự án KCN Long Đức GĐ2 (294ha) – SIP sở hữu 69,5%, đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. KBSV kỳ vọng KCN Long Đức có thể bắt đầu bàn giao cho thuê trong năm 2026 với diện tích đạt 10 - 20 ha/năm.

KBSV ước tính doanh thu năm 2025/2026F của SIP đạt lần lượt 9.036/10.348 tỷ đồng (tăng 16%/tăng 15%), lợi nhuận sau thuế đạt 1.421/1.562 tỷ đồng (tăng 11%/10%), được đóng góp bởi sản lượng cấp điện đạt 3.910/4.418 triệu Kwh (tăng 15%/13%); diện tích đất KCN bàn giao đạt 80/90ha (tăng 8%/12%).

Giá cổ phiếu của SIP đã tăng 18% tính từ đầu năm, phản ánh một phần tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Do đó, KBSV khuyến nghị trung lập với SIP, định giá hợp lý ở mức 98.000 đồng/cổ phiếu.