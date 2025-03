Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BID

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 47.300 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ mua xuống khả quan đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 thêm 2,8% (lần lượt thay đổi +2,0%/+2,0%/-0,6%/+2,6%/+6,5% cho các năm 2025/2026/2027/2028/2029). Mức điều chỉnh tăng này chủ yếu là do mức giảm 4,3% của chi phí dự phòng giai đoạn 2025-2029 do VCSC kỳ vọng tỷ lệ hình thành nợ xấu sẽ giảm dần và mức giảm 2,5% của chi phí HĐKD giai đoạn 2025-2029 do VCSC kỳ vọng BID sẽ tận dụng được đòn bẩy hoạt động từ mức tăng trưởng mạnh của doanh thu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC giả định BID sẽ phát hành 262 triệu cổ phiếu (tương đương 3,8% số lượng cổ phiếu lưu hành cuối năm 2024) thông qua hai đợt phát hành riêng lẻ vào tháng 2/2025 (1,8% số cổ phiếu; giá bán 38.800 đồng/cổ phiếu, đối tượng mua bao gồm SCIC và Dragon Capital) và vào cuối năm 2025 (2,0% số cổ phiếu; giá bán giả định là 45.000 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ là 10.900 tỷ đồng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), triển vọng tích cực cho NIM của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) nhờ tỷ trọng cho vay bán lẻ cao, đóng góp từ FE Credit và cải thiện chất lượng tài sản. Chi phí vốn kỳ vọng kiểm soát nhờ lãi suất huy động đi ngang, lợi thế vay vốn khi tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém.

Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận và tín dụng năm 2025 (20-25%) tương đối khả thi. VPB được hỗ trợ bởi sự hồi phục kinh tế, mở rộng tín dụng từ GPBank và thu nhập tăng từ xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.

KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu VPB với giá mục tiêu 25.700 đồng/cổ phiếu. Vùng hỗ trợ/điểm mua 1 là 19.000-19.500 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận kỳ vọng là 31%; vùng hỗ trợ/điểm mua 2 là 17.000-17.600 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận kỳ vọng là 46%.