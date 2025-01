Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/1. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBS Công ty Chứng khoán DNSE khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán MB (MBS), giá mục tiêu 31.700 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Lợi thế đến từ hệ sinh thái MB khi nằm trong chuỗi giá trị của ngân hàng MBBank. MBS có nhiều lợi thế tiếp cận với các tệp khách hàng lớn sẵn có để mở rộng thị phần. Thị phần môi giới tăng trưởng tích cực khi năm 2024 nằm trong top 6 (năm 2022 ở top 8 và năm 2023 ở top 7). MBS tăng vốn điều lệ vào quý IV/2024 – lọt top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất hiện tại – điều này tạo lợi thế tăng trưởng trong các mảng hoạt động chính của MBS trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng gia tăng cùng với tỷ lệ cho vay ký quỹ/vốn chủ sở hữu tăng mạnh (có những thời điểm đạt gần 180%). Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/1 (Ảnh minh họa: KT) Đẩy mạnh hoạt động tự doanh và nguồn vốn: MBS đã tăng gấp đôi quy mô danh mục trong năm 2024. Với cơ cấu danh mục vẫn thiên về các tài sản tài chính an toàn như tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi (chiếm 45% cuối quý IV/2024) – điều này sẽ giúp hoạt động đầu tư có lợi nhuận và hiệu suất ổn định trong giai đoạn tiếp theo. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVB Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), khối lượng công việc của CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB) dự kiến sẽ gia tăng đáng kể kể từ năm 2025, được hỗ trợ bởi tình hình thượng nguồn dầu khí khả quan. Trong đó, quy hoạch phát triển đường ống dài 433 km của dự án Lô B Ô Môn (ngoài khơi 330 km, trên bờ 103 km) dự báo sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng đáng kể hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kể từ năm 2025. VCBS nâng giá mục tiêu 19% cho PVB lên 39.081 đồng/cổ phiếu do tiến độ bọc ống lô B đang khả quan hơn so với dự báo trước đó và khuyến nghị mua PVB. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/1 (Ảnh minh hoa: KT) Doanh thu quý IV/2024, PVB đạt 56 tỷ đồng (giảm 62% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế lỗ 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh kém cực so với cùng kỳ chủ yếu do cùng kỳ PVB ghi nhận giai đoạn đầu của dự án Kình Ngư Trắng. Cả năm 2024 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu đạt 265 tỷ đồng (tăng trưởng 9%), lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng (tăng trưởng 295%), lần lượt hoàn thành 126% và 583% kế hoạch năm 2024 của doanh nghiệp và lần lượt hoàn thành 120% dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của chúng tôi. Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu PVB: Thứ nhất đây là doanh nghiệp bọc ống dầu khí hàng đầu tại Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường từ 2010 đến nay. Chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào hoạt động của PVB trong năm 2025 trở đi. Thứ hai là khối lượng công việc từ dự án Lô B đóng góp tăng trưởng đáng kể kể từ năm 2025. Thêm vào đó, triển vọng dài hạn: Hoạt động E&P tại Việt Nam sẽ khả quan nhờ các dự án nội địa đẩy nhanh. Khối lượng công việc bọc ống dự kiến sẽ gia tăng.