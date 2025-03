Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/3

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GVR

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá tích cực về triển vọng chuyển đổi đất cao su của Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR), nhờ các KCN đã có pháp lý rõ ràng hơn. KBSV ước tính GVR sẽ chuyển đổi với hơn 3.444 ha diện tích đất cao su trong giai đoạn 2025 – 2028, đóng góp thu nhập 1.911 tỷ đồng/năm.

Phần diện tích đất chuyển đổi gồm Bình Dương (786 ha), Đồng Nai (2.658 ha) và Bình Phước (184 ha), trong đó, diện tích đất tại Đồng Nai đã được HĐND tỉnh phê duyệt và thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (tháng 2/2025), tạo điều kiện thuận lợi giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đất.

KBSV kỳ vọng thị trường xuất khẩu chính Trung Quốc, sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su do nhu cầu sản xuất lốp xe tăng và lượng hàng tồn kho cao su đang ở mức thấp nhất lịch sử. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu cung toàn cầu sẽ hỗ trợ giá duy trì ở mức cao. KBSV dự báo doanh thu mảng cao su trong năm 2025/2026 đạt 22.004/22.374 tỷ đồng (tăng trưởng 8%/2%).

Giá cổ phiếu của GVR đã tăng 25% tính từ đầu năm, phản ánh một phần tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận. Do đó, KBSV khuyến nghị trung lập với cổ phiếu GVR, định giá hợp lý ở mức 38.800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VIB

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong quý IV/2024, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đạt 8,9% so với quý trước nhưng NIM giảm 95 đcb khiến thu nhập lãi thuần giảm 6%. Nhờ chi phí trích lập dự phòng giảm 33,7%, lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng dương lần đầu tiên kể từ quý III/2023, đạt 1.921 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ và tăng 20,1% so với quý trước).

Lũy kế cả năm 2024, thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi giảm lần lượt 3,5% và 20,4%. Chi phí trích lập đạt 4.354 tỷ đồng (giảm 10,2%), khiến lợi nhuận sau thuế giảm 15,9% so với năm trước, đạt 7.204 tỷ đồng, mức giảm trong một năm lớn nhất kể từ khi lên sàn.

Chi phí trích lập dự phòng được dự báo tăng 30,6%. Cùng với tỷ lệ sử dụng dự phòng đạt khoảng 85%, nợ xấu được kỳ vọng giảm xuống mức 3% và LLR tăng lên mức 57,1% tại cuối năm 2025. MBS kỳ vọng rằng nợ xấu sẽ tiếp tục giảm xuống mức 2,6% tại cuối năm 2026.

Nhờ tăng trưởng tín dụng đạt trên mức 20% và NIM phục hồi lên mức 3,9% trong 2 năm tiếp theo, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần (NII) sẽ tăng trưởng 24,5%/22,1% trong năm 2025/2026. Chi phí trích lập dự phòng tăng lần lượt 30,6%/21,6% trong năm 2025/2026 do duy trì tỷ lệ trích lập/tổng dư nợ ở mức 1,5%, đưa lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 23,9%/25,3%.

MBS khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VIB và duy trì giá mục tiêu 22.650 đồng/cổ phiếu dựa trên sử dụng giá trị sổ sách 2025 với mức P/B mục tiêu 1.3x; giảm dự báo lợi nhuận sau thuế 2025/2026 đi 13%/22,3% so với dự báo gần nhất. Rủi ro giảm giá mục tiêu bao gồm chi phí trích lập cao hơn so với kỳ vọng do nợ xấu tăng mạnh hơn dự báo khi tín dụng bán lẻ được đẩy mạnh. Ngoài ra, lãi suất huy động có thể tăng cao hơn so với kỳ vọng khiến NIM suy giảm nhiều hơn.