Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/3

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong năm 2025, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (POW) triển vọng huy động sản lượng tích cực từ nền thấp 2024 đặc biệt đối với nhóm nhiệt điện do: Tăng trưởng tiêu thụ điện đạt 12% theo kế hoạch của Bộ Công thương, hỗ trợ sản lượng các nhà máy dự kiến cải thiện mạnh; Môi trường huy động tích cực hơn khi EVN phần nào giảm bớt áp lực tài chính sau những đợt tăng giá điện. Tuy nhiên, MBS dự phóng lợi nhuận ròng chỉ đi ngang (tăng 0,7%), phần lớn do các gánh nặng chi phí mới từ Nhơn Trạch 3&4.

Nhìn sang 2026, khi NT3&4 vận hành đủ năm cùng với các nhà máy hiện hữu tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu điện dự kiến tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-30 theo QHĐ8 Điều chỉnh sẽ là động lực tăng trưởng chính cho POW. Do đó, MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng 2026 sẽ tăng trưởng 44% với động lực chính đến từ nhóm điện khí.

MBS đưa ra khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu không đổi 14.900 đồng/cổ phiếu do điều chỉnh giảm EPS 2025/2026 8%/4% so với báo cáo trước; chuyển mô hình định giá DCF sang năm 2025. Với mức định giá P/B hiện tại đạt 0.9x, thấp hơn nhiều so với trung bình ngành (~1.5x), MBS nhận thấy POW là lựa chọn đầu tư phù hợp nhờ định giá rẻ, hoạt động cốt lõi có bước ngoặt cải thiện trong 2025 cùng rủi ro giảm giá thấp khi những khó khăn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CTD

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị trung lập cổ phiếu CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), giá mục tiêu 95.400 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Nhóm phân tích duy trì quan điểm rằng sự hồi phục của thị trường xây dựng sẽ là tiền đề giúp CTD duy trì đà tăng trưởng backlog trong thời gian tới nhờ vị thế dẫn đầu. Một số động lực chính thúc đẩy nguồn cung công việc bao gồm: dòng vốn FDI ổn định giúp duy trì backlog công nghiệp, sự hồi phục của thị trường bất động sản, bổ sung backlog từ các dự án đầu tư công. KBSV ước tính doanh thu của CTD đạt 25.685/27.459 tỷ đồng (tăng 22%/7% so với cùng kỳ).

KBSV ước tính biên lãi gộp của CTD đạt 4%/4,5% trong niên độ tài chính 2025/2026, chi phí dự phòng ước tính đạt 0,2%/0,3% doanh thu. Sự hồi phục của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp CTD cải thiện tiến độ thu hồi công nợ, giảm rủi ro phát sinh nợ xấu, chi phí dự phòng trong thời gian tới.

Covestcons (CTD sở hữu 100%) vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư KDC Thành Phú, Long An, dự kiến bán giao hơn 1.000 căn thấp tầng từ quý IV/2029. KBSV kỳ vọng dự án Emerald68 được bàn giao trong niên độ tài chính 2027-2028, đóng góp 377 tỷ đồng lợi nhuận cho CTD.