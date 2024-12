Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/12

Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/12. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), CTCP Điện Gia Lai (GEG) cho biết, doanh thu quý III/2024 đạt 543 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ/tăng 11,4% so với quý trước) và lợi nhuận sau thuế đạt âm 47,8 tỷ đồng, đánh dấu quý kinh doanh đầu tiên ghi nhận lỗ. Đóng góp chính trong kết quả kinh doanh của GEG tiếp tục là mảng điện gió với doanh thu ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 217 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ/21% so với quý trước). Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng điện của GEG đạt 1,01 tỷ kWh (tăng 16,5% so với cùng kỳ), chủ yếu đến từ đóng góp nhiều hơn của mảng điện gió. Sản lượng điện gió ghi nhận 516 triệu kWh, tăng 45% so với cùng kỳ nhờ dự án điện gió Tân Phú Đông đi vào hoạt động. Tốc độ gió tốt hơn trong quý I đã hỗ trợ tuabin điện gió tăng hệ số tải, đạt mức 34% (tăng 6 ppts so với cùng kỳ). Sản lượng vận hành nhà máy thủy điện ghi nhận kết quả tích cực, đạt 128 triệu kWh (giảm 3% so với cùng kỳ/374% so với quý trước) nhờ lưu lượng về hồ được cải thiện nhờ thời tiết Lanina đi kèm cơn mưa lớn ở miền Trung. Ngày 4/12, EVN đã gửi Bộ Công thương (MOIT) văn bản đề xuất khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện gió trên đất liền và gần bờ trong năm 2025. Cụ thể, mức giá đề xuất cho dự án điện gió gần bờ là 1.890,68 đồng/kWh, cao hơn 4,12% so với khung giá dành cho các dự án chuyển tiếp. Dự kiến khung giá chính thức sẽ sớm được ban hành, là cơ sở thúc đẩy tiến độ đàm phán giá cho các dự án NLTT. Dựa trên định giá SOTP, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEG. Giá mục tiêu là 14.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 26,5% so với giá tại ngày 18/12. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB Chứng khoán TPBank (TPS) khuyến nghị mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, TCB), giá mục tiêu 28.000 đồng/cổ phiếu dựa trên phân tích kỹ thuật: Cổ phiếu TCB hiện vẫn duy trì xu hướng tăng từ năm 2023 cho đến nay. Mặc dù xuất hiện nhịp điều chỉnh tính từ tháng 10 cho đến trung tuần tháng 11/2024, cổ phiếu TCB vẫn duy trì được mô hình tăng khi tạo dựng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước đó. Thêm vào đó, bất chấp việc thị trường trong những phiên gần đây có dấu hiệu suy yếu, các cây nến gần đây của TCB vẫn duy trì được đà tăng trưởng thậm chí thanh khoản còn có dấu hiệu tăng trưởng. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/12 (Ảnh minh họa: KT) Xét về biến động của các chỉ báo, chỉ báo RSI hiện đang ở ngưỡng khá cao trên 70 (tương đương với vùng quá mua) việc này dấy lên những lo ngại về việc điều chỉnh của cổ phiếu TCB. Tuy nhiên, việc điều chỉnh ngắn hạn chỉ làm giảm nhiệt những chỉ báo quá cao, tạo ra điểm mua thích hợp cho nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu TCB trong ngắn và trung hạn. Chỉ báo MACD cũng hướng dẫn lên trên vùng lớn hơn 0 với histogram cũng đang có dấu hiệu suy yếu sau khi TCB bật tăng mạnh mẽ. TPS kỳ vọng TCB sẽ có một nhịp điều chỉnh để nhà đầu tư tiếp tục mua vào hoặc mở vị thế mua nếu chưa sở hữu cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch cổ phiếu TCB theo chiến lược: chờ mua ở vùng giá 23.500 đồng/cổ phiếu, mua ngay quanh ngưỡng 24.500 đồng/ cổ phiếu. Với tỷ lệ risk rating ở mức 2,77.