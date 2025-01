Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/1

Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/1. Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý 3/2024, doanh thu của TCT phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đạt 950 tỷ đồng (+285% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 201 tỷ đồng (+963% so với cùng kỳ năm trước) đến từ việc bàn giao 14,4 ha diện tích đất KCN và 1,4 ha NOXH Thị trấn Nếnh. Lũy kế 9 tháng của năm 2024, KBC ghi nhận KQKD giảm mạnh so với cùng kỳ với doanh thu đạt 1.994 tỷ đồng (-58% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 397 tỷ VND (-81% so với cùng kỳ năm trước) do diện tích đất KCN bàn giao năm 2024 chỉ đạt 29.6 ha thấp hơn đáng kể so với năm 2023 (128ha). KBSV dự báo diện tích đất KCN cho thuê của KBC năm 2025 đạt 95 ha, tương đương với doanh thu cho thuê BĐS KCN đạt 2,867 tỷ đồng (+108% so với cùng kỳ năm trước), được đóng góp bởi: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh 20 ha; KCN Tân Phú Trung 15 ha và 3 KCN mới dự kiến có thể hoàn thành thủ tục pháp lý và cho thuê từ 2025: KCN Tràng Duệ 40 ha; KCN Nam Tân Lập 10 ha; Cụm công nghiệp (CCN) Hưng Yên 10 ha. Trong ĐHĐCĐ vào tháng 11/2024, KBC dự kiến thực hiện kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2025 cho các NĐT chuyên nghiệp. Nếu phát hành thành công, KBC kỳ vọng sẽ thu về 6.250 tỷ đồng, số tiền này dự kiến sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho công ty. Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 34.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 26% so với mức giá đóng cửa 27.250 đồng ngày 30/12/2024. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HPG Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG), giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Ngành thép hồi phục theo sự hồi phục của thị trường bất động sản nội địa: Thị trường bất động sản trong nước sau nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ và mặt bằng lãi suất thấp đã có dấu hiệu phục hồi đáng kể so với giai đoạn đóng băng trước đó với sự cải thiện của nguồn cung bất động sản tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Số lượng dự án đang triển khai tại Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao và hỗ trợ cho tiêu thụ thép nội địa. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/1 (Ảnh minh họa: KT) Triển vọng giá thép thế giới tạo đáy và bắt đầu chu kỳ đi lên: Triển vọng lãi suất hạ trên toàn thế giới giúp kích thích thị trường nhà ở tại các quốc gia đối tác chủ lực của Việt Nam như Mỹ, châu Âu và đặc biệt là Trung Quốc với biện pháp kích thích lớn nhất từ đại dịch. VCBS cho rằng, nhu cầu cho ngành thép Trung Quốc đã tạo đáy và có nhiều động lực phục hồi và kích thích giá thép tăng trong năm tới. Động lực từ đại dự án Dung Quất 2: Sau khi dự án hoàn thành và hoạt động hết công suất sau 2 - 3 năm, quy mô doanh thu của tập đoàn có thể duy trì ở mức 175.000 - 200.000 tỷ đồng/năm với lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 20.000 - 25.000 tỷ đồng. VCBS cho rằng, thời điểm HPG đưa nhà máy Dung Quất 2 vào hoạt động cũng khá trùng khớp với thời điểm quyết định áp thuế chống bán phá giá với thép HRC Trung Quốc.