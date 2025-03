Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/3

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACV

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), số lượt hành khách hàng không và hàng hóa vận tải hàng không dự kiến đều hồi phục và tăng trưởng tích cực trong 2025 do: Chính phủ tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các hãng hàng không mở rộng đội bay, tuyến bay mới và các thay đổi tích cực trong chính sách visa thúc đẩy du lịch mới ban hành.

KBSV đẩy thời gian hoàn thành Long Thành giai đoạn 1 lên 2026 so với 2027 trong báo cáo trước do các nỗ lực hỗ trợ và xúc tiến tiến độ dự án của chính phủ. Cùng với T3 Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động từ quý 2 năm nay, Long Thành GD1 sẽ đảm bảo tiềm năng tăng trưởng lớn trong dài hạn cho TCT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Việc hoạt động an ninh hàng không được chuyển giao về Bộ Công an từ đầu tháng 3/2025 dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình lên sàn HOSE của ACV. Bên cạnh đó, KBSV đánh giá việc chuyển giao sẽ ảnh hưởng không đáng kể tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tác động tích cực đến biên lợi nhuận khi loại bỏ được chi phí vận hành an ninh.

KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACV, giá mục tiêu là 122.600 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu LHG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu LHG. BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ của LHG trong 2025 lần lượt là 602 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm trước) và 227 tỷ đồng ( tăng 23% so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu ở cả hai mảng khu công nghiệp và nhà xưởng.

BVSC kỳ vọng 2025, LHG sẽ bàn giao được 4ha đất khu công nghiệp (quay lại mức trung bình các năm trước đó 4-6ha mỗi năm) với mức giá thuê 260 USD/m2/kỳ thuê (không tăng so với năm trước). Dự kiến trong quý 2/2025, LHG có thêm 1 khu nhà xưởng cao tầng giai đoạn 2 diện tích 26.132 m2 đưa vào hoạt động và đóng góp doanh thu.

Trong năm 2024, có hai lô nhà xưởng đi vào hoạt động là J4 giai đoạn 1 tại CNC Đà Nẵng (15.797 m2) và J4 - GĐ1 MR tại CNC Đà Nẵng (15.066 m2) giúp tăng trưởng đáng kể doanh thu mảng này.

Mặc dù câu chuyện dài hạn của LHG còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ các khu công nghiệp mới, BVSC vẫn thấy những điểm tích cực với Long Hậu ở nguồn tiền mặt dồi dào; dòng tiền từ cho thuê nhà xưởng và khai thác quỹ đất LHG3.1; tỷ lệ cổ tức đều 19% tiền mặt; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trở lại trong 2025.

Do đó, cơ hội đầu tư với LHG vẫn hiện hữu trong năm 2025. Với trung bình hai phương pháp NAV và P/B, BVSC khuyến nghị khả quan với mức giá hợp lý cho 12 tháng tới là 43.049 đồng/cổ phiếu; tương đương tăng 21% so với giá đóng cửa ngày 14/3.