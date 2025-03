Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/3

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 12% giá mục tiêu của CTCP Phú Tài (PTB) xuống mức 71.000 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. Giá cổ phiếu của PTB đã giảm 21% kể từ Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi vào tháng 7/2024.

Mức giảm đối với giá mục tiêu của PTB phản ánh việc chúng tôi lần lượt điều chỉnh giảm 29%/25%/25% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) các năm 2025/2026/2027, mà được bù đắp một phần bởi việc điều chỉnh thời hạn giá mục tiêu của chúng tôi từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2025 và giảm mức chiết khấu định giá trong mô hình định giá tổng của từng phần (SoTP) từ mức 20% xuống 10%.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn của PTB phản ánh mức doanh thu thấp hơn dự kiến của toàn bộ các mảng kinh doanh (ngoại trừ gỗ) trong năm 2024. Ngoài ra, VCSC kỳ vọng: PTB sẽ tiếp tục các đơn hàng đá có biên lợi nhuận thấp từ năm 2025 trở đi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao và tiến độ bàn giao các dự án bất động sản (BĐS) sẽ trong giai đoạn 2025-28 (thay vì giai đoạn 2025-27 như trước đây). Tuy nhiên, dự báo LNST sau lợi ích CĐTS mới của PTB vẫn cho thấy mức tăng trưởng mạnh, lần lượt ở mức 27%/13%/13% trong các năm 2026/2027/2028.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSC), tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đứng thứ 2 toàn ngành (+24,7% YTD), tăng mạnh trong quý 4 do yếu tố mùa vụ. Thu nhập lãi thuần năm 2024 tăng trưởng vừa phải 6,4% so với cùng kỳ năm trước trong bối cạnh tranh cho vay giữa các ngân hàng, bù lại thu nhập ngoài lãi tăng trưởng ấn tượng 65,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng tăng mạnh trong quý 4 giúp MBB có thêm dư địa để đưa tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,6% từ mức đỉnh 2,23% trong quý 3/2024. Kết thúc năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 28.829 tỷ đồng (+9,6% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành kế hoạch 2024.

KBSC kỳ vọng MBB sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao (trên 20%) trong giai đoạn 2025-2027. MBB sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có để đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay như thương mại, chế biến chế tạo, kinh doanh hộ gia đình và phát triển bất động sản – những ngành đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ phục hồi kinh tế.

Dự kiến trong năm 2025, MBB sẽ tiếp tục kiểm soát NPL <1,7% nhờ vào đà phục hồi kinh tế giúp cải thiện năng lực tài chính của khách hàng; tháo gỡ pháp lý cho một số dự án lớn mà MBB tài trợ (liên quan đến nhóm KH Novaland, Trung Nam); tăng trưởng lợi nhuận tích cực giúp ngân hàng có thêm dư địa để củng cố bộ đệm dự phòng.

Giá mục tiêu của MBB là 31.600 đồng/cổ phiếu, khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá 39% so với giá đóng cửa ngày 13/3.