Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/1. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 6% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) xuống còn 35.200 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC đến từ việc giảm 6% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 (lần lượt thay đổi -3%/-9%/-6%/-7%/-5% đối với dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029). VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS do giảm giả định giá cước đối với vận tải dầu thô (-2%) và vận tải các sản phẩm dầu /hóa chất (-1%) trong giai đoạn 2025-2026, phản ánh mức giá cước thấp hơn dự kiến trong quý 4/2024 và triển vọng năm 2026, được bù đắp bởi việc bổ sung thêm 2 tàu chở hàng rời khô. VCSC ước tính các dự án đầu tư này sẽ tăng vốn đầu tư XDCB năm 2024 lên 4,1 nghìn tỷ đồng, tương tự như mức vốn đầu tư XDCB cao kỷ lục vào năm 2023 và cao hơn 70% so với dự báo của VCSC, cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo đối với triển vọng năm 2025. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/1 (Ảnh minh họa: KT) PVT công bố lợi nhuận trước thuế (LNTT) sơ bộ năm 2024 đạt 1,8 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận thực tế của PVT cao hơn trung bình 17% so với con số sơ bộ trong 3 năm qua. Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu FPT Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) ước tính doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần FPT (FPT) duy trì tăng trưởng hai chữ số dựa trên các yếu tố: Xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng nhờ các thị trường nước ngoài gia tăng nhu cầu chuyển đổi số như Nhật và APAC, phục hồi như Mỹ và EU. Nhu cầu chi tiêu cho chuyển đổi số trên toàn cầu được dự báo tăng trưởng 16% trong 3 năm tới, thúc đẩy bởi các xu hướng công nghệ mới như AI, IoT, Big Data, Cloud; Công nghệ thông tin trong nước phục hồi cùng với xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và các DN ngày càng gia tăng; Nền tảng hạ tầng số phát triển khi mạng 4G, 5G đang được thương mại hóa và nhiều trung tâm dữ liệu đi vào hoạt động trong vài năm tới sẽ gia tăng tỷ lệ sử dụng Internet, giúp tăng doanh thu lĩnh vực viễn thông. Việt Nam có các cơ hội để phát triển ngành công nghệ thông tin và thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao tại các lĩnh vực AI, chất bán dẫn, chips trong dài hạn nhờ các yếu tố Cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh, mạng 5G thương mại hóa, trung tâm dữ liệu đẩy mạnh triển khai; Việt Nam đẩy mạnh hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu AI và nhà máy AI với Nvidia, quy mô kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 36 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo có thể tăng lên 90 - 200 tỷ USD vào 2030, tăng trưởng bình quân 16 - 30%/năm; Ngoài ra, sự hỗ trợ của Chính phủ tập trung vào phát triển hạ tầng số, chất bán dẫn, AI và nguồn nhân lực sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Do đó, Agriseco khuyến nghị tích cực nhóm công nghệ đối với cổ phiếu FPT, với giá mục tiêu là 160.000 đồng/cổ phiếu.