Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/1. Khuyến nghị khả quan cổ phiếu KBC Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC), giá mục tiêu 35.100 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp khởi sắc nhờ chiến lược “Trung Quốc +1”, đặc biệt sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ; dự án Tràng Duệ 3 và Tràng Cát đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào kinh doanh; kế hoạch phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp cơ cấu tài chính lành mạnh hơn. Sang năm 2025 - 2026, MBS kỳ vọng dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho công ty. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/1 (Ảnh minh họa: KT) Còn với khu đô thị Tràng Cát, dự án đã có những bước tiến mới, dần hoàn thiện pháp lý để đưa vào xây dựng, khai thác. Nhóm phân tích dự phóng lợi nhuận ròng năm 2025 và 2026 có thể đạt lần lượt 881 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và 1.148 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) nhờ diện tích bàn giao đất cải thiện hơn và cắt giảm đáng kể chi phí vay nợ sau khi huy động vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HAH Công ty Chứng khoán DNSE khuyến nghị mua cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An với giá mục tiêu 57.000 đồng/cp dựa trên luận điểm đầu tư: Doanh thu cho thuê tàu tăng trưởng mạnh khi giá cho thuê tiếp tục neo ở mức cao. Với tình hình căng thẳng còn diễn ra tại khu vực Biển Đỏ và rủi ro tiềm ẩn từ việc đình công tại cảng Mỹ – giá cước vận tải trong ngắn hạn vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt. Việc tiếp nhận 3 tàu mới Haina Beta, Haian Opuss và Haian Alfa và kế hoạch mở rộng thêm 2 tàu lên 18 tàu trong giai đoạn 2025 - 2026 – giúp công suất vận tải năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30.100TEU , tăng hơn gần 14% so với năm 2024. Hoạt động thương mại tại Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ khi xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam (do các mặt hàng tại Trung Quốc bị áp thuế cao hơn trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ mới), điều này giúp doanh thu và hoạt động khai thác tàu và cảng kéo dài đà tăng.