Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/9. ► Nhận định chứng khoán 13/9: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCB Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua và giá mục tiêu là 110.000 đồng/cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). VCSC gần như giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 của VCSC (lần lượt thay đổi -0,8%/-0,6%/0,8%/1,1%/-1,0% đối với dự báo các năm 2024/2025/2026/2027/2028). VCSC giảm nhẹ 0,8% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 xuống còn 36,2 nghìn tỷ đồng (+9,7% YoY) chủ yếu do giảm 15,7% dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII)theo KQKD kém khả quan trong nửa đầu năm 2024, ảnh hưởng nhiều hơn điều chỉnh tăng 1% dự báo thu nhập lãi thuần (NII) với giả định NIM tăng nhẹ, giảm 4,1% dự báo chi phí dự phòng và giảm 6,5% dự báo chi phí hoạt động kinh doanh (OPEX). Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/9 (Ảnh minh họa: KT) VCSC lùi giả định phát hành 363,3 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025. Tuy nhiên, VCSC vẫn giữ nguyên giả định về giá phát hành ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu được dự kiến là 36,3 nghìn tỷ đồng. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TCB VCSC duy trì khuyến nghị khả quan và giá mục tiêu là 26.000 đồng/cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) do chỉ giảm 0,9% dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng +5,4%/+0,7%/-1,5%/-2,4%/-3,4% đối với dự báo các năm 2024/2025/2026/2027/2028). VCSC giảm nhẹ dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 chủ yếu do mức tăng 1,2% dự báo tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) chủ yếu đến từ mức tăng 9,1% dự báo NOII năm 2024, bù đắp cho mức tăng 6,2% đối với dự báo chi phí dự phòng giai đoạn 2024-2028 do chất lượng tài sản suy giảm trong quý 2/2024 và khách hàng chủ đầu tư bất động sản tại khu vực TP.HCM phục hồi chậm. TCB đang giao dịch với P/B trượt là 1,18 lần, thấp hơn P/B trượt trung bình 5 năm là 1,41 lần. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GVR Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác cao su đạt 115.000 tấn (giảm 12,4% so với cùng kỳ), sản lượng tiêu thụ cao su đạt 176.000 tấn (giảm 17%), giá bán cao su trung bình ước đạt 37,7 triệu đồng/tấn (tăng 34%). Doanh thu cao su đạt 6.669 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận trước thuế đạt 1.541 tỷ đồng (tăng 3%). Đối với mảng bất động sản khu công nghiệp (KCN), doanh thu đạt 285 tỷ đồng (tăng trưởng 7%), lợi nhuận trước thuế đạt 429 tỷ đồng (giảm 4%), chủ yếu từ KCN NTU 1&2, KCN Tân Bình. Kết quả nửa đầu năm 2024, doanh thu của GVR đạt 9.238 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và lợi nhuận ròng đạt 1.296 tỷ đồng (tăng trưởng 17%). MBS dự phóng doanh thu đạt 24.679 tỷ đồng (tăng 11% so với năm trước) và lợi nhuận ròng đạt 3.610 tỷ đồng (tăng 38%) trong năm 2024 nhờ giá cao su duy trì đà tăng do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu tăng cao bởi Trung Quốc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế và diện tích cao su giảm do xu hướng chuyển đổi đất cao su. MBS kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2025 - 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ mảng bất động sản KCN. Một số KCN mới đi vào vận hành như KCN NTU3 dự kiến đem lại dòng tiền từ năm 2025 và KCN Hiệp Thạnh sẽ được vận hành từ năm 2026. Qua đó, doanh thu đạt 24.399 tỷ đồng (giảm 1%)/26.330 tỷ đồng (tăng 8%) và lợi nhuận ròng đạt 3.296 tỷ đồng (giảm 9%)/3.552 tỷ đồng (tăng 8%). MBS định giá cổ phiếu GVR dựa trên phương pháp SOTP (WACC: 10.3%). Do giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây và đã phản ánh triển vọng kinh doanh sắp tới của doanh nghiệp, chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với GVR.