Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/12. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 14% giá mục tiêu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) xuống mức 26.600 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn tiếp tục duy trì khuyến nghị khả quan do giá cổ phiếu của PVD đã giảm 16% trong vòng 3 tháng qua. Việc VCSC hạ giá mục tiêu phản ánh mức giảm 21% của chúng tôi đối với dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo giai đoạn 2024-2028 (lần lượt giảm -17%/-24%/-22%/-22%/-22% cho các năm 2024/2025/2026/2027/2028) và tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2025. VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo do giá thuê giàn khoan theo ngày trung bình của PVD dự kiến sẽ giảm 8% trong giai đoạn 2025-2028 do chúng tôi giả định giá dầu Brent sẽ ở mức thấp hơn như đã nêu trong Báo cáo cập nhật Ngành Dầu Khí ngày 14/11 của VCSC, và chi phí hoạt động bằng tiền mặt tăng 13% dựa theo KQKD 9 tháng đầu năm 2024 của công ty. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/12 (Ảnh minh họa: KT) VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi/báo cáo năm 2025 sẽ lần lượt tăng 26%/45% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá thuê giàn khoan tự nâng (JU) theo ngày trung bình dự kiến tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan dự kiến sẽ ở mức 25%, và kỳ vọng của VCSC về việc tỷ giá USD/VND sẽ ngừng tăng trong năm 2025. VCSC dự báo các hoạt động thăm dò và khai thác sẽ được gia tăng vào năm 2025, từ đó, thúc đẩy các dịch vụ liên quan đến giếng khoan, lợi nhuận từ các công ty liên kết và giá thuê theo ngày trong thị trường giàn JU ngày càng thắt chặt tại Đông Nam Á, dù VCSC cho rằng đà phục hồi của giá thuê theo ngày sẽ chậm hơn nhẹ so với dự kiến. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý III/2024, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (POW – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 6.061 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ) và 453 tỷ đồng (tăng trưởng 765%), chủ yếu đến từ doanh thu tài chính đạt 411 tỷ đồng của khoản lãi tỷ giá chưa thực hiện. Tính riêng cho mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, điện than Vũng Áng ngừng hoạt động sản xuất để phục vụ hoạt động trùng tu, dẫn tới sản lượng điện than sụt giảm 41%. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/12 (Ảnh minh họa: KT) Trong quý III/2024, sản lượng mảng điện khí của POW đạt 2,041 triệu kWh, tăng trưởng tích cực so với mức nền thấp của quý III/2023. Dù vậy, sản lượng suy giảm 30% so với quý trước đó cho thấy áp lực cạnh tranh gia tăng tới từ nhóm thủy điện, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới sản lượng của NT2 hết năm 2024. Dự kiến sản lượng 2024 đạt 8.637 triệu kWh. Tính đến quý 4/2024, các vướng mắc của nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4 liên quan đến đàm phán hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán khí và thủ tục bàn giao cho thuê đất đều đã được sắp xếp ổn thỏa. KBSV ước tính doanh thu và sản lượng điện khí cả năm đạt 25.126 tỷ đồng và 11.309 triệu kWh, với giả định cơ sở cho giá bán điện là 2.436 VND/kWh. Dựa trên định giá SOTP và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW, giá mục tiêu là 14.500 đồng/cổ phiếu.