Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/12

Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/12. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu FPT Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh thu quý III/2024 của CTCP FPT (FPT) đạt 15.903 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ và 4% so với quý trước), biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt khoảng 38,7%. Lợi nhuận sau thuế 3 Quý năm 2024 ghi nhận 2.478 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ và 8%so với quý trước). Trong quý 3, mảng kinh doanh CNTT tại thị trường nước ngoài của FPT chứng kiến doanh số ký mới tăng mạnh 13,5%, đạt 6.450 tỷ đồng, qua đó giúp tổng doanh thu của mảng này đạt 8.095 tỷ đồng (tăng 26,5% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng, doanh thu ký mới đạt 25,121 tỷ đồng (tăng 21%so với cùng kỳ), chủ yếu do Tập đoàn đã đẩy sớm việc ký kết hợp đồng mới kể từ cuối năm 2023. 9 tháng đầu năm 2024, FPT tiếp tục ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 33 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD, gấp 1.5 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật và Châu Á – Thái Bình Dương. Cho năm 2025, dự án FPT AI Factory trong lĩnh vực cho thuê GPUaas kết hợp cùng Nvdia và một số đối tác khác kì vọng mở khóa động lực tăng trưởng cho FPT tại thị trường nội địa và Nhật Bản. Xu hướng già hóa dân số của Nhật Bản và tình trạng nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu là điều kiện lý tưởng hỗ trợ cho sự thành công của dự án, qua đó ước đạt doanh thu 100 triệu USD mỗi năm cùng với tỷ suất sinh lời EBITDA khoảng 50%. Dựa trên định giá FCFF và P/E, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FPT. Giá mục tiêu là 148.500 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIX Công ty Chứng khoán Vietinbank (CTS) khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán VIX (VIX), giá mục tiêu 11.200 đồng/cổ phiếu dựa trên phân tích kỹ thuật sau: Diễn biến giao dịch cổ phiếu VIX trong phiên giao dịch 5/124 ghi nhận diễn biến hồi phục ở quanh vùng giá 10.350 đồng/cổ phiếu. Hiện tại cổ phiếu đang hưởng ứng tích cực từ tin tức về việc nâng hạng thị trường và cũng đã hình thành thành công mẫu hình phân kỳ dương ở trên đồ thị ngày. Trong ngắn hạn, cổ phiếu VIX hoàn toàn có thể bước vào một nhịp tăng gia hồi phục mạnh mẽ. CTS khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân cổ phiếu VIX tại mức giá 10.000 – 10.350 đồng/cổ phiếu, ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 11.200 đồng/cổ phiếu, % lợi nhuận dự kiến 8,2 – 12%. Ngưỡng cắt lỗ khi giá đóng cửa xuống dưới 9.500 đồng/cổ phiếu, thời gian nắm giữ 2 – 3 tháng.