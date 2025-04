Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VCG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo KQKD 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) là doanh thu 15.231 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) 1.117 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước). KQKD năm 2026 duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 17.833 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau CĐTS 1.573 tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ năm trước). Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi tất cả các mảng hoạt động: xây lắp tăng trưởng khối lượng backlog và giá trị ký mới hàng năm lớn; bất động sản tăng trưởng nhờ mở bán và bàn giao nhiều dự án mới; và đầu tư tài chính tăng trưởng nhờ mở cho thuê các dự án BĐS, KCN mới, La Nina hỗ trợ sản lượng điện phát của 2 nhà máy thủy điện, và tăng giá nước, tăng giá cho thuê BĐS hiện hữu hàng năm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/4 (Ảnh minh họa: KT)

BVSC sử dụng kết hợp phương pháp định giá từng phần và phương pháp so sánh P/B để xác định giá trị hợp lý cho VCG. Kết quả, mức định giá của VCG hiện tại là khoảng 26.000 đồng/cổ phiếu. Với kết quả định giá và các nhận định trên, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 26.000 đồng/ cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa ngày 28/3 là 22,6%.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

BSC kỳ vọng phân khu tiếp theo của Southgate sẽ chứng kiến biên lợi nhuận nở ra và tốc độ hấp thụ tốt nhờ 2 yếu tố Park Village, Central Park 1 là các phân khu cao cấp nhất của dự án và tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi sự tham gia của các dự án lớn như Eco Retreat, Vinhomes Phước Vĩnh Tây, Vinhomes Hậu Nghĩa Đức Hòa dọc tuyến Vành đai 3 tại Long An. Chúng tôi tin rằng chênh lệch giá bán giữa Southgate và các dự án mới cùng với hạ tầng cải thiện sẽ là động lực thúc đẩy tốc độ bán hàng tại dự án.

Định giá hấp dẫn: tính từ thời điểm đầu năm 2025, cổ phiếu NLG ghi nhận mức hiệu suất âm -6.0% so với đầu năm, yếu hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành do các tin tức tiêu cực về áp lực bán của khối ngoại (bán ròng 24.4 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% số lượng cổ phiếu lưu hành), cổ đông lớn thoái vốn (Ibeworth Pte. Ltd, CTCP Đầu tư Thái Bình). NLG hiện đang giao dịch tại P/B 2025F = 1.28x thấp hơn mức trung bình ngành hiện tại 1.4x trong bồi cảnh chiến lược kinh doanh có quá nhiều sự thay đổi và dự án trọng điểm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với NLG và giảm -13.5% giá mục tiêu còn 44.400 đồng/cổ phiếu (upside +31% so với giá đóng cửa ngày 28/3). Các điều chỉnh chủ yếu ở giảm định giá Akari do phần lớn các sản phẩm đã bàn giao và được phản ánh vào tiền & nợ ròng, điều chỉnh tăng giá bán tại Mizuki từ mức 40 triệu VND/m2 lên mức 53 triệu/m2 theo giá thị trường và áp dụng mức chiết khâu 10% do rủi ro pha loãng và các dự án triển khai chậm hơn kỳ vọng.

BSC kỳ vọng tín hiệu tích cực tại thị trường Long An – nơi NLG vẫn còn sở hữu 100% dự án Waterpoint giai đoạn 2 (165 ha) và kế hoạch mở rộng quỹ đất tại Quảng Ninh, Đồng Nai sẽ giúp cổ phiếu được tái định giá về mức hợp lý như BSC kỳ vọng.