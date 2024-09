Một nữ ca sĩ bị xúc phạm, phải thề độc vì liên quan tới MC Phan Anh

Nữ ca sĩ bị ném đá, xúc phạm thậm tệ sau khi được MC Phan Anh chia sẻ giúp một status kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt. Sau khi bão Yagi đổ bộ miền Bắc, hàng loạt tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề. Trước hậu quả tang thương mà cơn bão để lại rất nhiều nghệ sĩ đã có những hoạt động ủng hộ như đấu giá, tự bỏ tiền túi gửi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có một số ít nghệ sĩ vẫn miệt mài tự đứng ra thực hiện công việc thiên nguyện của mình. Trong đó có ca sĩ Thái Thùy Linh. Nữ ca sĩ đã có khoảng 15 năm cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và có tài khoản từ thiện độc lập.

Hình ảnh Thái Thùy Linh cùng ekip tình nguyện viên đi từ thiện gần đây.

MC Phan Anh cũng từng khổ sở vì kêu gọi ủng hộ bão lũ. Trước sự tàn phá của bão lũ, Thái Thùy Linh và những tình nguyện viên của cô cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nữ ca sĩ đã kêu gọi sự ủng hộ để có những hành động kịp thời hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão. Tuy nhiên, khi những việc làm tốt đẹp đang diễn ra thì Thái Thùy Linh bất ngờ nhận phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Theo nữ ca sĩ chia sẻ thì nguyên nhân do MC Phan Anh đã chia sẻ status kêu gọi của cô với mong muốn lan tỏa rộng hơn sự ủng hộ từ xã hội. Thế nhưng điều này lại khiến cô rơi vào tình trạng bị một số người soi mói, tìm mọi cách để hạ bệ công việc cô đã gắn bó hơn thập kỷ qua. Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, Thái Thùy Linh có nhiều status để chứng minh nhân cách và công việc cao cả mà cô đã cống hiến nhiều năm qua. Thậm chí trong một status, cô còn chia sẻ đoạn chat giữa cô và người xúc phạm mình. Nữ ca sĩ còn không ngại thề độc: "Thế này cho nhanh anh ạ. Đứa nào ăn chặn từ thiện trời đánh thánh vật. Đây là lời Thái Thùy Linh nói, xin giời Phật làm chứng". Và mới đây nhất, Thái Thùy Linh đã chia sẻ một status tổng hợp lại hành trình thiện nguyện bền bỉ của cô suốt hơn chục năm qua. "15 năm tôi hoạt động vì cộng đồng với khoảng 300 chương trình lớn nhỏ, chả thấy các thánh soi. Tự dưng năm nay, MC Phan Anh share một bài, thế là tự dưng “nổi rần rần”. Thế mới biết fan của Phan Anh nhiều người chu đáo và chung thuỷ. Đã soi thì soi cho đủ. Chỉ riêng các chương trình “Mang Âm Nhạc đến Bệnh viện, “Trung thu hồng”, “Tết trong bệnh viện”, “Ước mơ tí hon” cộng lại đã hai trăm vài chục lần chương trình không nhớ xuể. "Mặc ấm vì học sinh dân tộc miền núi" trong 7 năm mang trên 1.500.000 bộ quần áo cũ, hàng vạn ủng, dép mới, hàng trăm ngàn vở mới cho học sinh nghèo khắp các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Cạn… Cả chục năm đồng hành với cộng đồng người tự kỷ với biết bao hoạt động lớn nhỏ, mà lao tâm khổ tứ nhất là chiến dịch nâng cao nhận thức về tự kỷ “Tôi đã hiểu, còn bạn?” tổ chức nhiều năm từ Hà Nội, Hải Phòng tới Sài Gòn. “Vitamin tháng 5” 2021 huy động hàng ngàn tình nguyện viên gửi hơn 70.000 chai nước bổ dưỡng tiếp sức cho lực lượng chống dịch miền Bắc ngay khi Bắc Ninh, Bắc Giang bắt đầu bùng dịch. "Người Việt thương nhau" kết nối và giúp sức hơn 70.000 túi cứu đói cho bà con giữa tâm dịch Sài Gòn - Bình Dương giữa tâm dịch Covid mùa hè năm 2021, tiếp đó là các trạm xăng và sữa miễn phí cùng hàng chục chuyến xe 0 đồng đưa bà con nghèo về quê hương tránh dịch, hàng vạn set thuốc và tổng đài 0 đồng với hàng trăm bác sỹ hỗ trợ miễn phí cho các bệnh nhân Covid. Cầu mong là những người đang múa phím kia, tất cả đều bình an may mắn, để không bao giờ phải là người thụ hưởng từ các hoạt động thiện nguyện của tôi.

Thái Thùy Linh liên tục cập nhật thu - chi trong quá trình thiện nguyện. 3 năm nay tôi tạm ngừng các hoạt động cộng đồng để quay trở về cuộc sống “bình thường mới” như mọi người, tài khoản minh bạch thiện nguyện nằm yên đó với một chút tiền nhỏ còn dư sau những chiến dịch trước. Đã thông báo rộng rãi về việc tạm dừng các hoạt động thiện nguyện để tập trung làm ăn khắc phục hậu quả sau đại dịch cho chính mình, nhưng bão Yagi lại khiến tôi không thể ngồi yên nhìn đồng bào quay cuồng trong cơn hoạn nạn. Thế là lại khẩn cấp chiến dịch cứu trợ 7 ngày, mà bây giờ đã quá 10 ngày vẫn chưa thể khép lại gọn gàng. Tài khoản minh bạch thiện nguyện do ngân hàng quân đội MB bank xét duyệt rất kĩ và chỉ cấp cho những cá nhân/đội nhóm nào có uy tín, có kế hoạch hoạt động minh bạch, hiệu quả. Bất kì người nào cũng có thể vào xem sao kê 24/7 mà không cần mật khẩu, và xem được toàn bộ hoạt động chi nếu cài app Thiện nguyện. Và tôi chính là người đầu tiên sử dụng tài khoản này, do là người đã tham gia tổ tư vấn miễn phí cho MB bank và dùng thử app từ những ngày còn đang xây dựng. Nhưng có những người dường như không vừa lòng, không đành lòng nhìn những người khác làm việc tốt. Đáng buồn thay cộng đồng của chúng ta! Những tưởng sau đại dịch Covid thì người Việt sẽ biết bao dung hơn, thương nhau nhiều hơn. Nhưng trái lại, xã hội ngày càng nhiều anh hùng yên chí nấp sau bàn phím để "ngậm máu phun người" mà không màng đến lương tâm, cũng không lo bị pháp luật xử lý...". Rất nhiều người vào động viên và thể hiện sự ủng hộ với Thái Thùy Linh.

Thái Thùy Linh nổi tiếng sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Thái Thùy Linh sinh năm 1980. Cô được khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2024 với phong cách Rock. Thái Thùy Linh từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con một trai, một gái. Ngoài ca hát, Thái Thùy Linh tích cực làm thiện nguyện. Theo Người Đưa Tin