Một người tử vong sau tiếng nổ lớn ở Bắc Giang

Sau tiếng nổ ở tầng 2 của ngôi nhà tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện anh T. tử vong. Khoảng 18h25 ngày 2/12, một vụ nổ xảy ra tại nhà anh T.V.T. (38 tuổi, ở xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Hiện trường vụ việc (Ảnh: Kun Mon). Theo Công an huyện Tân Yên, vụ nổ bắt nguồn từ tầng 2 của ngôi nhà, khiến anh T. tử vong. Tại hiện trường, ngôi nhà bị vỡ tường bao, cửa sổ và nhiều đồ đạc hư hỏng. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ nổ là do anh T. quấn pháo tự chế. Nhà chức trách đang xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.