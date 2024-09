Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay Trương Mỹ Lan

Người bạn của Trương Mỹ Lan muốn thay mặt 3 cổ đông dự án Capital Palace trả 250 triệu USD vay ngân hàng và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả. Chiều 24/9, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Tại phiên toà, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho 4 bị cáo khác trong vụ án) cho biết, thông qua luật sư Trang một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan ở Mỹ muốn thay mặt cho 3 cổ đông của toà nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) trả 250 triệu USD đang vay của ngân hàng nước ngoài. Theo luật sư, toà nhà này đang được định giá 2.112 tỷ đồng, người này cũng muốn cho bà Lan mượn thêm 130 triệu USD để khắc phục thiệt hại cho các trái chủ. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ) Đối với dự án 6A (Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM) rộng 26ha, người bạn của bà Lan sẽ nộp 1 khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng và bà Lan phải đồng ý giao lại dự án 6A cho họ. Sau này bà và họ sẽ bàn chuyện mua bán. Đối với dự án Capital Palace (số 29 Liễu Giai), bị cáo Lan đồng ý. Còn dự án 6A, bà Lan nói muốn tìm người có tiền thật và mua thật, còn giá trị bao nhiêu bà không quan tâm. Sau khi nêu 2 nội dung trên, nếu bà Lan đồng ý, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ đại diện cho người bạn ở Mỹ của bà Lan giải quyết các khâu tiếp theo. "Trong giai đoạn khó khăn này mà có những người bạn đứng ra hỗ trợ khắc phục cho các trái chủ thì đáng quý, tôi đồng ý", bà Lan nói. Sau khi nghe luật sư trình bày và có sự đồng ý của bà Lan, Chủ tọa Nguyễn Thị Hoà yêu cầu các bên làm nhanh văn bản gửi cho HĐXX để xem xét, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu. Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ở tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”. Từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.361 tỷ đồng), nhận về hơn 3 triệu USD (tương đương 71.368 tỷ đồng). Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Hoàng Thọ