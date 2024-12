“Một ngày cùng chiến sỹ” của học sinh, sinh viên Việt tại thủ đô nước Mỹ

Những chia sẻ đầy xúc động của các chú “Bộ đội Cụ Hồ" những thông tin trả lời các câu hỏi về cuộc sống, học tập, rèn luyện của cuộc đời binh nghiệp..., đã để lại ấn tượng mạnh với người tham dự. Cuối tuần trước, chương trình “Một ngày cùng chiến sỹ” dành cho các học sinh, sinh viên đã diễn ra tại Ngôi nhà Việt Nam ở thủ đô nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là lần đầu tiên một hoạt động tìm hiểu truyền thống dành cho thế hệ trẻ được tổ chức tại Mỹ nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, với sự tham gia của đông đảo thanh thiếu niên không chỉ ở thủ đô Washington, mà còn cả ở các điểm cầu San Francisco, New York và Houston theo hình thức trực tuyến. Thiếu tá Nguyễn Văn Long hướng dẫn học sinh cách gập chăn màn của chiến sỹ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân đặc biệt bậc nhất thế giới với những chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngay từ giai đoạn đầu mới thành lập. Đại sứ đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình của Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng thông qua hoạt động này thanh thiếu niên sẽ hiểu hơn về lịch sử dân tộc và truyền thống của quân đội Việt Nam, qua đó tăng thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tự tin hơn khi sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Tốp ca chiến sỹ và các thành viên Hội Phu nhân Phu quân Đại sứ quán biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) Chương trình tìm hiểu và giao lưu rất phong phú, sôi động. Mở đầu là ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” do tốp ca nam là các chiến sỹ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và Cục Gìn giữ Hòa bình cùng các phu nhân Đại sứ quán biểu diễn. Tiếp đến là các video về lịch sử đất nước, lịch sử quân đội Việt Nam, các trò chơi và cuộc thi tìm hiểu kiến thức đầy thú vị, đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của không chỉ thanh thiếu niên ở Washington mà cả ở các đầu cầu trực tuyến. Thượng tá Trương Anh Tuấn thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại New York giao lưu với các bạn nhỏ ở thủ đô Washington, Mỹ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên và những chiến sỹ thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa bình đang công tác tại Liên hợp quốc (New York). Những chia sẻ đầy xúc động của các chú “Bộ đội Cụ Hồ," những thông tin trả lời các câu hỏi về cuộc sống, học tập, rèn luyện của cuộc đời binh nghiệp..., đã để lại những ấn tượng mạnh đối với các thanh thiếu niên tham dự. Bí thư Chi bộ Phu nhân Phu quân tại Washington Phạm Hoàng Long chia sẻ thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn thanh thiếu niên hiểu hơn về lịch sử hào hùng của quân đội Việt Nam, tăng thêm lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Sau phần tìm hiểu kiến thức và giao lưu, các thanh thiếu niên tham gia còn được trải nghiệm các bài học đầu tiên trong quân ngũ như gấp chăn màn và thực hiện các động tác điều lệnh do các sỹ quan của Cơ quan Tùy viên Quốc phòng hướng dẫn. Tiết mục múa sạp thắm tình quân dân tại sự kiện. Ảnh: Kiều Trang - PV TTXVN tại Hoa KỳTiết mục múa sạp thắm tình quân dân tại sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) Kết thúc hoạt động trải nghiệm, Tùy viên Quốc phòng tại Mỹ Đỗ Văn Đáng đánh giá cao tinh thần của các thanh thiếu niên tham gia và giải thích thêm rằng chính sự kỷ luật, tính thống nhất cao là nền tảng tạo nên sức mạnh vô địch của quân đội Việt Nam. Khép lại chương trình là tiết mục múa sạp truyền thống do các học sinh biểu diễn. Các học sinh nam trong trang phục bộ đội cùng múa nhịp nhàng với các học sinh nữ trong trang phục dân tộc thể hiện tình quân dân gắn bó, một trong những giá trị quan trọng tạo nên sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, các thanh thiếu niên tham dự đã dành tặng những bó hoa tươi thắm tới các quân nhân thuộc Cơ quan Tùy viên quốc phòng và Lực lượng Gìn giữ Hòa bình, qua đó bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với công lao của những người đã có công đem lại hòa bình cho đất nước ngày hôm nay. Theo Vietnamplus.vn https://www.vietnamplus.vn/mot-ngay-cung-chien-sy-cua-hoc-sinh-sinh-vien-viet-tai-thu-do-nuoc-my-post998894.vnp