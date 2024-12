Một ngân hàng đại hạ giá khoản nợ nghìn tỷ, có gần 6.000 lượng vàng SJC

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục giảm giá mạnh khoản nợ được vay bằng tiền và gần 6.000 lượng vàng SJC. Khoản nợ này đã mắc kẹt nhiều năm, dù nhiều lần được hạ giá. Ngân hàngSacombank vừa tiếp tục thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Khoản nợ này được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây do liên quan đến 5.833 lượng vàng SJC. Theo đó, ngày 20/12 ngân hàng sẽ bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Khoản nợ này phát sinh từ tháng 1/2009, được ký kết với Ngân hàng Phương Nam, liên quan đến doanh nhân Trầm Bê. Vào năm 2015, Ngân hàng Phương Nam đã được sáp nhập vào Sacombank, kèm theo cả tài sản và các khoản nợ. Khoản nợ này bao gồm 2 hợp đồng tín dụng từ đầu năm 2009, trong đó có một hợp đồng tín dụng hạn mức 103 tỷ đồng và một hợp đồng vay 5.833 lượng vàng. Tổng dư nợ tính đến ngày 8/1/2024 lên đến hơn 1.768 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 530 tỷ đồng; lãi trong hạn 823 tỷ đồng và lãi quá hạn 415 tỷ đồng. Sacombank đã rất nhiều lần mang khoản nợ này ra bán đấu giá nhưng bất thành. Lần gần đây nhất, Sacombank đưa giá khởi điểm cho khoản nợ này là 555 tỷ đồng, cao hơn dư nợ gốc và bằng khoảng 32% tổng dư nợ. Để nhanh chóng thu hồi công nợ, ở lần đấu giá này, Sacombank bất ngờ "đại hạ giá" thêm khoảng 19%, xuống còn gần 450 tỷ đồng, tức giảm hơn 105 tỷ đồng so với lần công bố đấu giá gần nhất. Nếu so với đợt rao bán vào tháng 7 vừa qua thì giá khởi điểm lần này đã giảm hơn 550 tỷ đồng. Giá khởi điểm lần này cũng đã thấp hơn cả dư nợ gốc của khoản vay. Đáng chú ý, trong hai hợp đồng tín dụng của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn thì có một hợp đồng vay 5.833 lượng vàng SJC, tương đương hơn 249 tỷ đồng theo giá vàng vào cuối năm 2020. Hợp đồng này cũng có thời hạn 12 tháng (từ 2009 đến 2010) với lãi suất 10,8%/năm. Riêng số dư nợ gốc khoản vay bằng vàng đã tăng lên hơn 435 tỷ đồng. Năm 2009, khi khoản vay được thiết lập, giá vàng SJC chỉ giao dịch ở quanh mức 25 - 27 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng được bán ra ở mức 85,1 triệu đồng/lượng, hơn gấp 3 lần thời điểm đó và cũng kéo theo dư nợ gốc tăng vọt. Hiện cổ phiếu APT của Công ty CP Thuỷ hải sản Sài Gòn đang được niêm yết trên sàn chỉ có giá 3.200 đồng/cp (cập nhật đến ngày 18/12). Thủy hải sản Sài Gòn có trụ sở tại quận Bình Tân, TPHCM, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập năm 1976. Công ty có vốn điều lệ 88 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nắm giữ 30% vốn điều lệ. Ngọc Mai