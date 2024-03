Một năm kỷ lục của an toàn hàng không

Tuy nhiên, một báo cáo mới được công bố vào ngày 28 tháng 2 đã cung cấp một tia hy vọng. Năm 2023 đã được ghi nhận là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng, theo Báo cáo An toàn Thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Báo cáo này đã ghi lại sự tiến triển của an toàn hàng không thương mại trong suốt 60 năm qua, kể từ năm 1964.