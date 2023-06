Một gia đình ở Hà Nội liên tục bị tạt sơn, ném chất bẩn

Việc bị kẻ xấu "khủng bố" khiến gia đình anh Đ. sống trong tâm trạng bất an (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ngoài bị tạt sơn, nhà anh Đ. còn bị kẻ xấu ném dầu bẩn vào nhà (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sự việc trên đã được gia đình anh Đ. làm đơn trình báo lên Công an phường Xuân Tảo và Công an quận Bắc Từ Liêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Xuân Tảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Đ. và hồ sơ vụ việc công an phường chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an phường Xuân Tảo cũng đang phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, xử lý.

Còn theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đang chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.