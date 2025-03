Một doanh nghiệp cà phê tính trả cổ tức tới 480% bằng tiền

Tuần này, có 5 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 4 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ tức “khủng”

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) công bố tài liệu đại hội thường niên 2025 với thông tin đáng chú ý là trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 480% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận về 48.000 đồng. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua. Tỷ lệ này là mức cao nhất kể từ năm 2017 của VCF khi các năm trước, mức cổ tức công ty chi trả từ 240-250%.

Năm 2024, Vinacafé Biên Hòa mang về 2.556 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 do giá cà phê liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm về mức 446 tỷ đồng do giá vốn và các chi phí tăng cao.

Năm 2025, Vinacafé Biên Hòa đưa ra 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh, gồm doanh thu năm 2025 thấp nhất 2.700 tỷ đồng và cao nhất 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 470 tỷ đồng và 516 tỷ đồng.